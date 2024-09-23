NaVi стали переможцями турніру ESL Pro League Season 20

Українська кіберспортивна команда NaVi. Фото: hltv

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) виграла 20-й сезон ESL Pro League з гри Counter-Strike 2. У фінальному матчі українці перемогли турецьку команду Eternal Fire.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Як пройшли змагання

Зазначається, що матч був дуже напруженим і тривав шість годин. Однак, попри те, що турки домінували за багатьма показниками, українська команда проявила витримку та згуртованість і здобула перемогу у вирішальний момент.

Фінал почався з поразки на Nuke, адже тоді турецька команда Eternal Fire виграла першу карту з рахунком 13:8. Але вже на наступних картах Anubis і Ancient, NAVI змогли вирвати перемогу з близьким рахунком 13:11.

Після цього була четверта карта Inferno, там перемога була на користь турків з рахунком 13:4. Такий поворот подій підштовхнув гру до п'ятої вирішальної карти Dust 2.

Остання мапа була важкою, але після багатьох ключових моментів, NAVI змогли завершити гру на свою користь із рахунком 13:10, ставши переможцями ESL Pro League Season 20. Крім того, NaVi закріпили статус ТОП-1 команди світу в CS2.

Це вже їхній четвертий фінал поспіль, і цього разу команда виграла 170 тисяч доларів призових.

Нагадаємо, нещодавно на Мальті в рамках кіберзмагань ESL Pro League Season 20 українська команда NAVI зустрічалась у чвертьфіналі з росіянами із Team Spirit. Українці розгромили росіян відразу на двох картах.

Додамо, у липні NAVI стали переможцями престижного турніру Esports World Cup 2024. Суперниками української команди у фіналі стала організація G2.