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Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

23 сентября 2024 10:01
Карина Приходько - Редактор
NaVi стали победителями турнира ESL Pro League Season 20
Украинская киберспортивная команда NaVi. Фото: hltv
Карина Приходько - Редактор

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) выиграла 20-й сезон ESL Pro League по игре Counter-Strike 2. В финальном матче украинцы победили турецкую команду Eternal Fire.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Как прошли соревнования

Отмечается, что матч был напряженным и длился шесть часов. Однако, несмотря на то, что турки доминировали по многим показателям, украинская команда проявила выдержку и сплоченность и одержала победу в решающий момент.

Финал начался с поражения на Nuke, ведь турецкая команда Eternal Fire выиграла первую карту со счетом 13:8. Но уже на следующих картах Anubis и Ancient NAVI смогли вырвать победу с близким счетом 13:11.

После этого последовала четвертая карта Inferno, там победа была в пользу турков со счетом 13:4. Такой поворот событий подтолкнул игру к пятой решающей карте Dust 2.

Последняя карта была тяжелой, но после многих ключевых моментов NAVI смогли завершить игру в свою пользу со счетом 13:10, став победителями ESL Pro League Season 20. Кроме того, NaVi закрепили статус ТОП-1 команды мира в CS2.

Это уже их четвертый финал подряд и на этот раз команда выиграла 170 тысяч долларов призовых.

Напомним, недавно на Мальте в рамках киберсоревнований ESL Pro League Season 20 украинская команда NAVI встречалась в четвертьфинале с россиянами из Team Spirit. Украинцы разгромили россиян сразу на двух картах.

В июле NAVI стали победителями престижного турнира Esports World Cup 2024. Соперниками украинской команды в финале стала организация G2.

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