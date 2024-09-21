NAVI пройшли у півфінал завдяки перемозі над росіянами з команди Spirit

NAVI з України розгромила росіян на Мальті — як пройшов чвертьфінал кіберзмагань
На Мальті в рамках кіберзмагань ESL Pro League Season 20 українська команда NAVI зустрічалась у чвертьфіналі з росіянами із Team Spirit. Українці розгромили росіян відразу на двох картах.
Про це повідомляє Sport.ua.
Як пройшли змагання
Двобій команд почався з карти Dust2, де NAVI перемогли супротивника з рахунком 13:5, а на карті Mirage поєдинок закінчився з рахунком 13:9 на користь української команди.
Ця перемога є дуже важливою, адже NAVI пройшли у півфінал. До того ж, українцям вдалось перший раз за рік обіграти команду Spirit, яка до цього мала серію із п'яти перемог над NAVI.
Під час змагань українська команда домінувала за всіма показниками: загальний рейтинг 1.33 проти 0.83 у Spirit, 29 перших вбивств, а також виграла три клатчі проти одного у суперників. Найбільший вклад у перемогу зробив гравець NAVI jL, який став лідером за кількістю вбивств (47) і завданою шкодою (110.1).
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