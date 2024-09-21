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NAVI из Украины разгромила россиян на Мальте — как прошел четвертьфинал киберсоревнований

21 сентября 2024 02:12
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
NAVI прошли в полуфинал благодаря победе над россиянами из команды Spirit
Команда NAVI на ESL Pro League Season 20. Фото: HLTV
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

На Мальте в рамках киберсоревнований ESL Pro League Season 20 украинская команда NAVI встречалась в четвертьфинале с россиянами из Team Spirit. Украинцы разгромили россиян сразу на двух картах.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Итог матча. Фото: lateral

Поединок команд начался с карты Dust2, где NAVI победили противника со счетом 13:5, а на карте Mirage поединок закончился со счетом 13:9 в пользу украинской команды.

Эта победа очень важна, ведь NAVI прошли в полуфинал. К тому же украинцам удалось первый раз за год обыграть команду Spirit, которая до этого имела серию из пяти побед над NAVI.

Во время соревнований украинская команда доминировала по всем показателям: общий рейтинг 1.33 против 0.83 у Spirit, 29 первых убийств, а также выиграла три клатча против одного у соперников. Наибольший вклад в победу сделал игрок NAVI jL, ставший лидером по количеству убийств (47) и нанесенному ущербу (110.1).

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