NAVI стали чемпионами мира, выиграв у G2 в финале Esports World Cup 2024

NAVI стали победителями престижного турнира Esports World Cup 2024
В Саудовской Аравии завершился первый в истории турнир Esports World Cup 2024. В дисциплине CS2 в финал вышла украинская команда NAVI.
Соперником NAVI в финале стала организация G2, сообщил портал Новини.LIVE.
IT'S @natusvincere WHO LIFT THE #EsportsWorldCup #CS2 TROPHY 🏆🏆— Esports World Cup (@EWC_EN) July 21, 2024
Congratulations, you've earned it! 🙌 pic.twitter.com/nvWa8Kg3GV
Вторая большая победа NAVI в 2024 году
Украинская команда очень плохо начала матч. На карте Ancient NAVI провалили старт и могли проиграть с большим счетом, но сделали камбэк и уступили лишь в дополнительных раундах со счетом 14:16.
На карте Nuke команды начали на равных и лишь при счете 6:6 украинская команда сделала рывок и завершила ее в свою пользу — 13:6.
На решающей карте Inferno NAVI оформили хороший рывок в самом начале, а затем не растеряли преимущество — 13:6.
The moment in which history was written! 📜— Esports World Cup (@EWC_EN) July 21, 2024
CONGRATULATIONS @natusvincere #CS2 #EsportsWorldCup pic.twitter.com/AIhqFNMCTr
Благодаря победе NAVI стали первыми чемпионами турнира и выиграли призовые в размере 400 тысяч долларов.
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Отметим, что в марте текущего года NAVI неожиданно стали первыми в истории чемпионами мира по CS2 после победы на PGL Major Copenhagen. В 2024-м году выигранные NAVI турниры в Копенгагене и в Эр-Рияде были самыми престижными.
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