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NAVI стали победителями престижного турнира Esports World Cup 2024

22 июля 2024 08:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
NAVI стали чемпионами мира, выиграв у G2 в финале Esports World Cup 2024
NAVI после победы над Esports World Cup 2024. Фото: x.com/EWC_EN
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Саудовской Аравии завершился первый в истории турнир Esports World Cup 2024. В дисциплине CS2 в финал вышла украинская команда NAVI.

Соперником NAVI в финале стала организация G2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинская команда очень плохо начала матч. На карте Ancient NAVI провалили старт и могли проиграть с большим счетом, но сделали камбэк и уступили лишь в дополнительных раундах со счетом 14:16.

На карте Nuke команды начали на равных и лишь при счете 6:6 украинская команда сделала рывок и завершила ее в свою пользу — 13:6.

На решающей карте Inferno NAVI оформили хороший рывок в самом начале, а затем не растеряли преимущество — 13:6.

Благодаря победе NAVI стали первыми чемпионами турнира и выиграли призовые в размере 400 тысяч долларов.

Лучшим игроком турнира признали украинца Валерия "B1t" Ваховского.

Отметим, что в марте текущего года NAVI неожиданно стали первыми в истории чемпионами мира по CS2 после победы на PGL Major Copenhagen. В 2024-м году выигранные NAVI турниры в Копенгагене и в Эр-Рияде были самыми престижными.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

NaVi Киберспорт CS2 Валерий "B1t" Ваховский

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