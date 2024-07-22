NAVI стали чемпіонами світу, вигравши у G2 в фіналі Esports World Cup 2024

NAVI після перемоги над Esports World Cup 2024. Фото: x.com/EWC_EN

У Саудівській Аравії завершився перший в історії турнір Esports World Cup 2024. У дисципліні CS2 у фінал вийшла українська команда NAVI.

Суперником NAVI у фіналі стала організація G2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Українська команда дуже погано розпочала матч. На карті Ancient NAVI провалили старт і могли програти з великим рахунком, але зробили камбек і поступилися лише в додаткових раундах з рахунком 14:16.

На карті Nuke команди розпочали на рівних і лише за рахунку 6:6 українська команда зробила ривок та завершила її на свою користь — 13:6.

На вирішальній карті Inferno NAVI оформили хороший ривок на самому початку, а потім не втратили перевагу — 13:6.

Завдяки перемозі NAVI стали першими чемпіонами турніру та виграли призові у розмірі 400 тисяч доларів.

Найкращим гравцем турніру визнали українця Валерія "B1t" Ваховського.

Зазначимо, що у березні поточного року NAVI несподівано стали першими в історії чемпіонами світу з CS2 після перемоги на PGL Major Copenhagen. У 2024-му році виграні NAVI турніри в Копенгагені та в Ер-Ріяді були найпрестижнішими.

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