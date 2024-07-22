NAVI стали чемпіонами світу, вигравши у G2 в фіналі Esports World Cup 2024

NAVI стали переможцями престижного турніру Esports World Cup 2024
У Саудівській Аравії завершився перший в історії турнір Esports World Cup 2024. У дисципліні CS2 у фінал вийшла українська команда NAVI.
Суперником NAVI у фіналі стала організація G2, повідомив портал Новини.LIVE.
IT'S @natusvincere WHO LIFT THE #EsportsWorldCup #CS2 TROPHY 🏆🏆— Esports World Cup (@EWC_EN) July 21, 2024
Congratulations, you've earned it! 🙌 pic.twitter.com/nvWa8Kg3GV
Друга велика перемога NAVI у 2024 році
Українська команда дуже погано розпочала матч. На карті Ancient NAVI провалили старт і могли програти з великим рахунком, але зробили камбек і поступилися лише в додаткових раундах з рахунком 14:16.
На карті Nuke команди розпочали на рівних і лише за рахунку 6:6 українська команда зробила ривок та завершила її на свою користь — 13:6.
На вирішальній карті Inferno NAVI оформили хороший ривок на самому початку, а потім не втратили перевагу — 13:6.
The moment in which history was written! 📜— Esports World Cup (@EWC_EN) July 21, 2024
CONGRATULATIONS @natusvincere #CS2 #EsportsWorldCup pic.twitter.com/AIhqFNMCTr
Завдяки перемозі NAVI стали першими чемпіонами турніру та виграли призові у розмірі 400 тисяч доларів.
Найкращим гравцем турніру визнали українця Валерія "B1t" Ваховського.
Зазначимо, що у березні поточного року NAVI несподівано стали першими в історії чемпіонами світу з CS2 після перемоги на PGL Major Copenhagen. У 2024-му році виграні NAVI турніри в Копенгагені та в Ер-Ріяді були найпрестижнішими.
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