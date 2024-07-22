Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow NAVI стали переможцями престижного турніру Esports World Cup 2024 arrow

NAVI стали переможцями престижного турніру Esports World Cup 2024

22 липня 2024 08:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
NAVI стали чемпіонами світу, вигравши у G2 в фіналі Esports World Cup 2024
NAVI після перемоги над Esports World Cup 2024. Фото: x.com/EWC_EN
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У Саудівській Аравії завершився перший в історії турнір Esports World Cup 2024. У дисципліні CS2 у фінал вийшла українська команда NAVI.

Суперником NAVI у фіналі стала організація G2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Друга велика перемога NAVI у 2024 році

Українська команда дуже погано розпочала матч. На карті Ancient NAVI провалили старт і могли програти з великим рахунком, але зробили камбек і поступилися лише в додаткових раундах з рахунком 14:16.

На карті Nuke команди розпочали на рівних і лише за рахунку 6:6 українська команда зробила ривок та завершила її на свою користь — 13:6.

На вирішальній карті Inferno NAVI оформили хороший ривок на самому початку, а потім не втратили перевагу — 13:6.

Завдяки перемозі NAVI стали першими чемпіонами турніру та виграли призові у розмірі 400 тисяч доларів.

Найкращим гравцем турніру визнали українця Валерія "B1t" Ваховського.

Зазначимо, що у березні поточного року NAVI несподівано стали першими в історії чемпіонами світу з CS2 після перемоги на PGL Major Copenhagen. У 2024-му році виграні NAVI турніри в Копенгагені та в Ер-Ріяді були найпрестижнішими.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

NaVi Кіберспорт CS2 Валерій "B1t" Ваховський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ