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NAVI витратила свої призові на роботів для ЗСУ — деталі

30 травня 2024 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
NAVI витратила свої призові на роботів для ЗСУ — деталі
Член команди NAVI під час турніру. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) знову пожертвувала призові за участь у престижному турнірі на допомогу українській армії. Величезна сума була витрачена на покупку робототехнічних комплексів.

Призові спортсмени будуть направлені на спеціальну розробку, повідомляє офіційний сайт NAVI.

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Кіберспортсмени з NAVI регулярно допомагають українській армії від початку повномасштабної війни. Вони регулярно жертвують гроші у фонд постачання ЗСУ, а також виконують запити військовослужбовців.

Спеціальний комплекс для ЗСУ

Нещодавно NAVI передала 5 млн гривень на підтримку оборони України. Частина цих коштів є сумою призових за перемогу на PGL Major Copenhagen. Їх направили на безпілотні робототехнічні комплекси.

"Оскільки війна з росією продовжується, потреба у підтримці з боку як організацій, так і окремих осіб залишається критичною. Кожен внесок, великий чи маленький, відіграє життєво важливу роль у підтримці стійкості України", — заявили в NAVI.

NAVI
Турнір з участю NAVI. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Кіберспортсмени закликали українців продовжувати донатити на армію та не забувати про те, що на фронті країну захищають живі люди. Кожен переказ коштів на підтримку ЗСУ є частиною колективної боротьби за свободу та безпеку.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. 

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