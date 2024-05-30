NAVI витратила свої призові на роботів для ЗСУ — деталі

Член команди NAVI під час турніру. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) знову пожертвувала призові за участь у престижному турнірі на допомогу українській армії. Величезна сума була витрачена на покупку робототехнічних комплексів.

Призові спортсмени будуть направлені на спеціальну розробку, повідомляє офіційний сайт NAVI.

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Кіберспортсмени з NAVI регулярно допомагають українській армії від початку повномасштабної війни. Вони регулярно жертвують гроші у фонд постачання ЗСУ, а також виконують запити військовослужбовців.

Спеціальний комплекс для ЗСУ

Нещодавно NAVI передала 5 млн гривень на підтримку оборони України. Частина цих коштів є сумою призових за перемогу на PGL Major Copenhagen. Їх направили на безпілотні робототехнічні комплекси.

"Оскільки війна з росією продовжується, потреба у підтримці з боку як організацій, так і окремих осіб залишається критичною. Кожен внесок, великий чи маленький, відіграє життєво важливу роль у підтримці стійкості України", — заявили в NAVI.

Турнір з участю NAVI. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Кіберспортсмени закликали українців продовжувати донатити на армію та не забувати про те, що на фронті країну захищають живі люди. Кожен переказ коштів на підтримку ЗСУ є частиною колективної боротьби за свободу та безпеку.

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