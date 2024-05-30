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NAVI потратила свои призовые на роботов для ВСУ — детали

30 мая 2024 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
NAVI потратила свои призовые на роботов для ВСУ — детали
Член команды NAVI во время турнира. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) снова пожертвовала призовые за участие в престижном турнире на помощь украинской армии. Огромная сумма была потрачена на покупку робототехнических комплексов.

Призовые спортсменов будут направлены на специальную разработку, сообщает официальный сайт NAVI. 

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Киберспортсмены из NAVI регулярно помогают украинской армии с начала полномасштабной войны. Они регулярно жертвуют деньги в фонд обеспечения ВСУ, а также выполняют запросы военнослужащих. 

Специальный комплекс для ВСУ

Недавно NAVI передала 5 млн гривен на поддержку обороны Украины. Часть этих средств является суммой призовых за победу на PGL Major Copenhagen. Их направили на беспилотные робототехнические комплексы.

"Поскольку война с Россией продолжается, потребность в поддержке со стороны как организаций, так и отдельных лиц остается критической. Каждый вклад, большой или маленький, играет жизненно важную роль в поддержании устойчивости Украины", — заявили в NAVI. 

NAVI
Турнир с участием NAVI. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Киберспортсмены призвали украинцев продолжать донатить на армию и не забывать о том, что на фронте страну защищают живые люди. Каждый перевод средств в поддержку ВСУ является частью коллективной борьбы за свободу и безопасность.

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

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