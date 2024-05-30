NAVI потратила свои призовые на роботов для ВСУ — детали

Член команды NAVI во время турнира. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) снова пожертвовала призовые за участие в престижном турнире на помощь украинской армии. Огромная сумма была потрачена на покупку робототехнических комплексов.

Призовые спортсменов будут направлены на специальную разработку, сообщает официальный сайт NAVI.

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Киберспортсмены из NAVI регулярно помогают украинской армии с начала полномасштабной войны. Они регулярно жертвуют деньги в фонд обеспечения ВСУ, а также выполняют запросы военнослужащих.

Специальный комплекс для ВСУ

Недавно NAVI передала 5 млн гривен на поддержку обороны Украины. Часть этих средств является суммой призовых за победу на PGL Major Copenhagen. Их направили на беспилотные робототехнические комплексы.

"Поскольку война с Россией продолжается, потребность в поддержке со стороны как организаций, так и отдельных лиц остается критической. Каждый вклад, большой или маленький, играет жизненно важную роль в поддержании устойчивости Украины", — заявили в NAVI.

Турнир с участием NAVI. Фото: instagram.com/natus_vincere_official/

Киберспортсмены призвали украинцев продолжать донатить на армию и не забывать о том, что на фронте страну защищают живые люди. Каждый перевод средств в поддержку ВСУ является частью коллективной борьбы за свободу и безопасность.

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