NAVI потратила свои призовые на роботов для ВСУ — детали
Киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) снова пожертвовала призовые за участие в престижном турнире на помощь украинской армии. Огромная сумма была потрачена на покупку робототехнических комплексов.
Призовые спортсменов будут направлены на специальную разработку, сообщает официальный сайт NAVI.
Киберспортсмены из NAVI регулярно помогают украинской армии с начала полномасштабной войны. Они регулярно жертвуют деньги в фонд обеспечения ВСУ, а также выполняют запросы военнослужащих.
Специальный комплекс для ВСУ
Недавно NAVI передала 5 млн гривен на поддержку обороны Украины. Часть этих средств является суммой призовых за победу на PGL Major Copenhagen. Их направили на беспилотные робототехнические комплексы.
"Поскольку война с Россией продолжается, потребность в поддержке со стороны как организаций, так и отдельных лиц остается критической. Каждый вклад, большой или маленький, играет жизненно важную роль в поддержании устойчивости Украины", — заявили в NAVI.
Киберспортсмены призвали украинцев продолжать донатить на армию и не забывать о том, что на фронте страну защищают живые люди. Каждый перевод средств в поддержку ВСУ является частью коллективной борьбы за свободу и безопасность.
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