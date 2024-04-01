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Navi стали чемпионами исторических соревнований по CS2 Major Copenhagen 2024

1 апреля 2024 00:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Navi стали чемпионами исторических соревнований по CS2 Major Copenhagen 2024
Капитаны Navi и Faze. Фото: HLTV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В финальном матче главного турнира сезона по Counter Strike 2 украинский коллектив Natus Vincere победил FaZe Clan. Этот мейджор был первым в подобном формате в Копенгагене.

Подробности успеха "родившихся побеждать", в материале Новини.LIVE.

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И, как показало время, это было не самое лучшее решение — игроки NaVi отыграли очень ровно и очень хорошо, почти не оставив шансов сопернику. Победа 13:9.

Но на своем выборе (Mirage) игроки украинского клуба выглядели не лучшим образом — всего два выигранных раунда за всю карту в Гранд-финале мейджора.

Выиграли пистолетку и выбили экономику

Решающей картой стала Inferno. Старт на ней полностью был за NaVi, выигравшими первые семь раундов подряд, но к концу первой половины все же проиграли три "партии".

После смены сторон NaVi выиграли пистолетный раунд, а за ним и следующий, выбив из FaZe экономику. Два раунда, которые оставалось забрать "желто-черным", они забрали с первой же попытки и стали чемпионами PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

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Дания
NaVi
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