Navi стали чемпіонами історичних змагань з CS2 Major Copenhagen 2024

Капітани Navi та Faze. Фото: HLTV

В фінальному матчі головного турніру сезону з Counter Strike 2 український колектив Natus Vincere переміг FaZe Clan. Цей мейджор був першим в подібному форматі у Копенгагені.

Подробиці успіху "народжених перемагати", в матеріалі Новини.LIVE.

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І, як показав час, це було не найкраще рішення — гравці NaVi відіграли дуже рівно і дуже добре, майже не залишивши шансів супернику. Перемога 13:9.

Але на своєму виборі (Mirage) гравці українського клубу виглядали не найкращим чином — всього два виграних раунди за всю мапу в Гранд-фіналі мейджору.

Виграли пістолетку та вибили економіку

Вирішальною картою стала Inferno. Старт на ній повністю був за NaVi, які виграли перші сім раундів поспіль, але до кінця першої половини все ж програли три "партії".

Після зміни сторін NaVi виграли пістолетний раунд, а за ним і наступний, вибивши з FaZe економіку. Два раунди, які залишалося забрати "жовто-чорним" вони забрали з першої ж спроби і стали чемпіонами PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

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