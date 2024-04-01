Navi стали чемпіонами історичних змагань з CS2 Major Copenhagen 2024
В фінальному матчі головного турніру сезону з Counter Strike 2 український колектив Natus Vincere переміг FaZe Clan. Цей мейджор був першим в подібному форматі у Копенгагені.
Подробиці успіху "народжених перемагати", в матеріалі Новини.LIVE.
Капітан "фейзів" Фінн karrigan Андерсен здивував на етапі вибору мап, коли обрав своєю Ancient, а не Nuke, який передбачали більшість експертів.
І, як показав час, це було не найкраще рішення — гравці NaVi відіграли дуже рівно і дуже добре, майже не залишивши шансів супернику. Перемога 13:9.
Але на своєму виборі (Mirage) гравці українського клубу виглядали не найкращим чином — всього два виграних раунди за всю мапу в Гранд-фіналі мейджору.
Виграли пістолетку та вибили економіку
Вирішальною картою стала Inferno. Старт на ній повністю був за NaVi, які виграли перші сім раундів поспіль, але до кінця першої половини все ж програли три "партії".
Після зміни сторін NaVi виграли пістолетний раунд, а за ним і наступний, вибивши з FaZe економіку. Два раунди, які залишалося забрати "жовто-чорним" вони забрали з першої ж спроби і стали чемпіонами PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
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