NaVi перемогли G2 та вийшли у фінал PGL Major Copenhagen 2024
Український кіберспортивний колектив NaVi зуміли пробитися у фінал престижного турніру PGL Major Copenhagen 2024 з CS2. У півфіналі "народжені перемагати" в красивому стилі здолали G2.
У фіналі українці зіграють з ще однією сильною командою Faze, передає Новини.LIVE.
Першою картою стала Anubis, де була вкрай напружена боротьба. Navi вели в рахунку, потім всередині партії суперники зрівнялись та кілька раундів були гойдалки, але врешті решт "народжені перемагати" тріумфували 16:13.
Далі команди зустрілися на Nuke. Європейський колектив взяв реванш та впевнено зрівняв рахунок по партіям, вони здолали українську команду 13:7.
Вирішальний раунд взяли українці
Вирішальною картою стала Ancient. Тут уже Natus Vincere діяли з позиції сили, хоч і відчували труднощі через свої помилки. Рахунок — 13:11.
Кращу статистику в складі переможці показав литовець Юстінас jL Лекавічус, в нього 59 точних влучань при 50 смертях, в українця Ігоря wOnderful Жданова 46-44.
Таким чином, NaVi вийшли до фіналу турніру, де зіграють проти Faze.
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