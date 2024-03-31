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NaVi победили G2 и вышли в финал PGL Major Copenhagen 2024

31 марта 2024 18:08
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
NaVi победили G2 и вышли в финал PGL Major Copenhagen 2024
Navi. Фото: HLTV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский киберспортивный коллектив NaVi сумели пробиться в финал престижного турнира PGL Major Copenhagen 2024 по CS2. В полуфинале "рожденные побеждать" в красивом стиле одолели G2.

В финале украинцы сыграют с еще одной сильнейшей командой Faze, передает Новини.LIVE.

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Первой картой стала Anubis, где была очень напряженная борьба. Navi вели в счете, затем внутри партии соперники сравнялись и несколько раундов были качели, но в конце концов "рожденные побеждать" торжествовали 16:13.

Дальше команды встретились на Nuke. Европейский коллектив взял реванш и уверенно сравнял счет по партиям, они одолели украинскую команду 13:7.

Решающий раунд взяли украинцы

Решающей картой стала Ancient. Здесь уже Natus Vincere действовали с позиции силы, хотя и испытывали трудности из-за своих ошибок. Счет — 13:11.

Лучшую статистику в составе победителя показал литовец Юстинас jL Лекавичюс, у него 59 точных попаданий при 50 смертях, у украинца Игоря wOnderful Жданова 46-44.

Таким образом, NaVi вышли в финал турнира, где сыграют против Faze.

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геймеры
NaVi
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CS:GO

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