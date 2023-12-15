NaVi победили G2 и вышли в полуфинал Blast Premier World Final 2023
Украинский коллектив из CS:GO NaVi попал в Топ-4 турнира CS2 Blast Premier World Final 2023. В противостоянии с G2 украинцы одержали волевую победу.
Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.
В рамках BO3 были выбраны карты Anubis, Inferno и Nuke. Уже на первой NaVi потерпели поражение со счетом 13:16.
Дальше был пик украинского коллектива. На нем Natus Vincere собрались и одержали очень трудную победу 13:11 благодаря мощной игре лидеров JL и b1t.
We're in the semis! 13:6 win on Nuke. GGs @G2esports ! #navination #CS2 #BLASTPremier pic.twitter.com/98XxV4wtgV— NAVI (@natusvincere) December 15, 2023
На решающей карте NaVi показали зрелищную игру, без особых проблем разбив G2 со счетом 13:6.
Путь в полуфинал
До этого после неудачного первого матча украинский коллектив показал очень эмоциональный перформанс в нижней сетке. Против ENCE все началось на Anubis, где NAVI были очевидно сильнее соперника (13:4).
На втором Ancient первая половина закончилась со счетом 10:1 в пользу нашей NaVi, однако соперник сделал камбек до 13:11. На финальном Nuke уже "рожденным побеждать" пришлось догонять ENCE со счета 5:11 до 13:11.
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