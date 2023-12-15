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NaVi победили G2 и вышли в полуфинал Blast Premier World Final 2023

15 декабря 2023 22:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
NaVi победили G2 и вышли в полуфинал Blast Premier World Final 2023
B1t. Фото: HLTV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский коллектив из CS:GO NaVi попал в Топ-4 турнира CS2 Blast Premier World Final 2023. В противостоянии с G2 украинцы одержали волевую победу.

Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.

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В рамках BO3 были выбраны карты Anubis, Inferno и Nuke. Уже на первой NaVi потерпели поражение со счетом 13:16.

Дальше был пик украинского коллектива. На нем Natus Vincere собрались и одержали очень трудную победу 13:11 благодаря мощной игре лидеров JL и b1t.

На решающей карте NaVi показали зрелищную игру, без особых проблем разбив G2 со счетом 13:6.

Путь в полуфинал

До этого после неудачного первого матча украинский коллектив показал очень эмоциональный перформанс в нижней сетке. Против ENCE все началось на Anubis, где NAVI были очевидно сильнее соперника (13:4).

На втором Ancient первая половина закончилась со счетом 10:1 в пользу нашей NaVi, однако соперник сделал камбек до 13:11. На финальном Nuke уже "рожденным побеждать" пришлось догонять ENCE со счета 5:11 до 13:11.

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