Navi уступили Heroic и опустились в нижнюю сетку Blast Premier Fall Groups 2023
Одна из сильнейших в Европе команд по CS:GO из Украины Natus Vincere проиграла важный матч в рамках престижного турнира BLAST Premier Fall Groups 2023. Но даже поражение Heroic в полуфинале верхней сетки группы В сохраняет шансы выхода в финал.
Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.
В этом противостоянии фаворитами у букмекеров были соперники "Рожденных побеждать". И они, как в воду глядели, после победы обновленным составом над Astralis, собраться на Heroic у украинского коллектива не получилось.
no words needed @jLcsgo_ pic.twitter.com/8VbdUouPnc— NAVI (@natusvincere) 16 July 2023
Для Natus Vincere команда номер один в мире оказалась слишком трудным вызовом. Несмотря на то, что они показали несколько перспективных индивидуальных признаков и выглядели надежно в обоих таймах атаки, их настройки в защите не смогли справиться с динамическим стилем Heroic.
. @heroicgg благоприятно defeat @natusvincere 2:0 для достижения группы B final #BLASTPremier pic.twitter.com/JUHfsOuX7N— HLTV.org (@HLTVorg) Июль 16, 2023
Первая карта Mirage и сокрушительное поражение "желтых" 9:16, в которых мало что получалось. Но и на Inferno ситуация совсем не изменилась: проиграв первый раунд 4:11, украинская интернациональная команда заметно усложнила себе задачу перевести поединок на третью карту. Однако и с этим NaVi не справились, проиграв датскому коллективу гейм со счетом 10:16.
У команды Виролайнена еще есть шанс
Таким образом, Heroic отправились в финал группы В, а Natus Vincere падают в нижнюю сетку, где команда под руководством Алекси "Aleksib" Виролайнена ожидает своего следующего соперника, победителя пары BIG — Astralis. С кем-то из этого противостояния NaVi разыграют путевку в финал группы.
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