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Navi уступили Heroic и опустились в нижнюю сетку Blast Premier Fall Groups 2023

16 июля 2023 21:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Navi уступили Heroic и опустились в нижнюю сетку Blast Premier Fall Groups 2023
"Рожденные побеждать" не собрались на лучшую команду мира. Фото: Instagram/NaVi
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Одна из сильнейших в Европе команд по CS:GO из Украины Natus Vincere проиграла важный матч в рамках престижного турнира BLAST Premier Fall Groups 2023. Но даже поражение Heroic в полуфинале верхней сетки группы В сохраняет шансы выхода в финал.

Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.

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В этом противостоянии фаворитами у букмекеров были соперники "Рожденных побеждать". И они, как в воду глядели, после победы обновленным составом над Astralis, собраться на Heroic у украинского коллектива не получилось.

Для Natus Vincere команда номер один в мире оказалась слишком трудным вызовом. Несмотря на то, что они показали несколько перспективных индивидуальных признаков и выглядели надежно в обоих таймах атаки, их настройки в защите не смогли справиться с динамическим стилем Heroic.

Первая карта Mirage и сокрушительное поражение "желтых" 9:16, в которых мало что получалось. Но и на Inferno ситуация совсем не изменилась: проиграв первый раунд 4:11, украинская интернациональная команда заметно усложнила себе задачу перевести поединок на третью карту. Однако и с этим NaVi не справились, проиграв датскому коллективу гейм со счетом 10:16.

У команды Виролайнена еще есть шанс

Таким образом, Heroic отправились в финал группы В, а Natus Vincere падают в нижнюю сетку, где команда под руководством Алекси "Aleksib⁠" Виролайнена ожидает своего следующего соперника, победителя пары BIG — Astralis. С кем-то из этого противостояния NaVi разыграют путевку в финал группы.

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