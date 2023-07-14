NaVi переміг Astralis в оновленому складі на BLAST Premier

Оновлений склад NaVi. Фото: HLTV

В рамках першого матчу групового раунду BLAST Premier Fall Groups 2023 з CS:GO український кіберспортивний колектив NaVi був сильніше за принципових суперників з Astralis. Обидві команди підійшли до матчу після великих змін в складах.

Які саме зміни сталися у складі Natus Vincere та як пройшла гра проти Astralis, у матеріалі Новини.LIVE.

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Два російські легіонери NaVi Денис "electroNic" Шаріпов та Іллі "Perfecto" Залуцький перейшли в американський Cloud9. З ними за останні 6 років Народжені Перемагати виграли чимало великих турнірів, але прийшов час будувати новий колектив.

Новий капітан складу NAVI по CS:GO Алексі "Aleksib" Віролайнен оцінив форму та атмосферу всередині команди.

"Поки ми перебуваємо на одній хвилі як команда, все гаразд. У нас багато вогневої сили. Але дуже важливо, щоб гравці розуміли роль, систему та спілкувалися. Думаю, комунікація – один із найважливіших факторів успіху для NAVI. b1t, s1mple і B1ad3 розуміють, що в NAVI була та сама культура і система протягом багатьох років. Тепер усе по-іншому. Потрібно деякий час, щоб все налагодилося і всі комфортно почувалися.

Думаю, у перші місяці або, можливо, коли зміняться правила гри, для деяких з нас настануть незручні часи. Гравці можуть бути не в змозі показати те, що здатні. Сподіваюся, ми попрацюємо наступні півроку, освоїмося в CS2 і все буде гаразд", — сказав Aleksib.

Пройшли Astralis, далі — Heroic

Перший матч вийшов вдалим. Стартову мапу обирали данці (Ancient) і після вдалого старту він "народжених перемагати", суперник почав брати раунд за раундом і досить впевнено переміг. Та вже на своєму виборі (мапа Nuke) NaVi ще більш впевнено взяли реванш.

На вирішальній мапі домінувала сторона атаки, але хоча українська команда програла досить багато раунді в другій половині, 12 виграних в першій вистачило, щоб здобути перемогу – 2:1.

Далі NaVi зіграють проти однієї з найкращих команд світу - Heroic, з якими вони посперечаються за вихід у фінал групи.

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