NaVi победил Astralis в обновленном составе на BLAST Premier

Обновленный состав NaVi. Фото: HLTV

В рамках первого матча группового раунда BLAST Premier Fall Groups 2023 с CS:GO украинский киберспортивный коллектив NaVi был сильнее принципиальных соперников из Astralis. Обе команды подошли к матчу после больших перемен в составах.

Какие изменения произошли в составе Natus Vincere и как прошла игра против Astralis, в материале Новини.LIVE.

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Два российских легионера NaVi Денис "electroNic" Шарипов и Ильи "Perfecto" Залуцкий перешли в американский Cloud9. С ними за последние 6 лет Рожденные Победы выиграли немало крупных турниров, но пришло время строить новый коллектив.

Новый капитан состава NAVI по CS:GO Алекси "Aleksib" Виролайнен оценил форму и атмосферу внутри команды.

"Пока мы находимся на одной волне как команда, все хорошо. У нас много огневой силы. Но очень важно, чтобы игроки понимали роль, систему и общались. Думаю, коммуникация – один из важнейших факторов успеха для NAVI. b1t, s1mple и B1ad3 понимают, что в NAVI была та же культура и система на протяжении многих лет, теперь все по-другому, нужно некоторое время, чтобы все наладилось и все комфортно чувствовали себя.

Думаю, в первые месяцы или, может быть, когда изменятся правила игры, для некоторых из нас наступят неудобные времена. Игроки могут быть не в состоянии показать, что способны. Надеюсь, мы поработаем следующие полгода, освоимся в CS2 и все будет хорошо", — сказал Aleksib.

Прошли Astralis, далее – Heroic

Первый матч получился удачным. Стартовую карту выбирали датчане (Ancient) и после удачного старта от "рожденных побеждать", соперник начал брать раунд за раундом и довольно уверенно победил. Но уже на своем выборе (карта Nuke) NaVi еще увереннее взяли реванш.

На решающей карте доминировала сторона атаки, но хотя украинская команда проиграла достаточно много раунде во второй половине, 12 выигранных в первой хватило, чтобы одержать победу — 2:1.

Далее NaVi сыграют против одной из лучших команд мира – Heroic, с которыми они поспорят за выход в финал группы.

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