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Navi поступились Heroic та опустились в нижню сітку Blast Premier Fall Groups 2023

16 липня 2023 21:26
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Navi поступились Heroic та опустились в нижню сітку Blast Premier Fall Groups 2023
"Народжені перемагати" не зібралися на кращу команду світу. Фото: Instagram/NaVi
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одна з найсильніших в Європі команд з CS: GO з України Natus Vincere програла важливий матч у рамках престижного турніру BLAST Premier Fall Groups 2023. Але навіть поразка Heroic у півфіналі верхньої сітки групи В зберігає шанси на вихід у фінал.

Подробиці протистояння у матеріалі Новини.LIVE.

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В цьому протистоянні фаворитами у букмекерів були суперники "Народжених перемагати". Й вони, як у води гляділи, після перемоги оновленим складом над Astralis, зібратися на Heroic в українського колективу не вийшло.

Для Natus Vincere команда номер один у світі виявилася надто важким викликом. Попри те, що вони показали кілька перспективни[ індивідуальних ознак і виглядали надійно в обох таймах атаки, їхні налаштування в захисті не змогли впоратися з динамічним стилем Heroic.

Перша карта Mirage та одразу нищівна поразка “жовтих” 9:16, в яких мало що виходило. Але й на "Inferno" ситуація зовсім не змінилася: програвши перший раунд 4:11, українська інтернаціональна команда помітно ускладнила собі завдання перевести поєдинок на третю карту. Проте і з цим NaVi не впоралися, програвши датському колективу гейм з рахунком 10:16.

У команди Віролайнена ще є шанс

Таким чином Heroic вирушили у фінал групи В, а Natus Vincere падають у нижню сітку, де команда під керівництвом Алексі "⁠Aleksib⁠" Віролайнена очікує свого наступного суперника, переможця пари BIG – Astralis. З кимось із цього протистояння NaVi розіграють путівку до фіналу групи.

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