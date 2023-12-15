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NaVi перемогли G2 та вийшли у півфінал Blast Premier World Final 2023

15 грудня 2023 22:47
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
NaVi перемогли G2 та вийшли у півфінал Blast Premier World Final 2023
B1t. Фото: HLTV
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український колектив з CS: GO NaVi потрапив до Топ-4 турніру CS2 Blast Premier World Final 2023. У протистоянні з G2 українці здобули вольову перемогу.

Подробиці протистояння в матеріалі Новини.LIVE.

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В рамках BO3 були обрані карти Anubis, Inferno та Nuke. Вже на першій  NaVi зазнали поразки з рахунком 13:16.

Далі був пік українського колективу. На ньому Natus Vincere зібралися і здобули дуже важку перемогу 13:11 завдяки потужній грі лідерів JL та b1t.

На вирішальній карті NaVi показали видовищну гру, без особливих проблем розтрощивши G2 із рахунком 13:6.

Шлях до півфіналу

До цього після невдалого першого матчу український колектив показав дуже емоційний перфоманс у нижній сітці. Проти ENCE все почалось на Anubis, де NAVI були очевидно сильнішими за суперника (13 : 4).

 На другому Ancient перша половина закінчилася з рахунком 10:1 на користь нашої NaVi, однак суперник зробив камбек до 13 : 11. На фінальному Nuke уже “народженим перемагати” довелося наздоганяти ENCE з рахунка 5:11 до 13:11.

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