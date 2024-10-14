NAVI перемогли MOUZ та виграли IEM Rio 2024: Міхай — найкращий гравець турніру

NAVI після перемоги на IEM Rio 2024. Фото: HLTV

У Ріо-Де-Жанейро відбувся фінал турніру IEM Rio 2024. У головній події зійшлися NAVI та MOUZ.

У фіналі NAVI обіграли MOUZ з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.

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NAVI виграли черговий турнір

NAVI виграли у MOUZ на карті Inferno (13-11), на Dust2 (13-2) і Ancient (13-11) і поступилися на Mirage (6-13).

NAVI в чвертьфінал перемогли російську Virtus.pro — 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient). Після перемоги українська організація відмовилась потиснути руки суперникам.

В півфіналі NAVI перемогли HEROIC — 2:1 (9:13 Ancient, 16:14 Dust 2, 13:6 Mirage). Це була перша перемога українців над данцями.

MOUZ в чвертьфіналі команда перемогла Vitality з рахунком 2:1 (7:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:10 Inferno).

В півфіналі вони здолали FURIA — 2:0 (13:3 Nuke, 13:3 Mirage). Цікаво, що FURIA була єдиною командою, яка на турнірі в Ріо перемогла NAVI.

Кращим гравцем турніру став румун із NAVI Іван "iM" Міхай, рейтинг якого на картах, де команда перемогла, склав 1.37. Він обійшов українців Ігоря "w0nderful" Жданова (1.30) та Валерія "b1t" Ваховського (1.29).

Для Міхая та Румунії це перша подібна нагорода.

Іван "iM" Міхай. Фото: NAVI

Нагадаємо, цього сезону NAVI стали найкращою командою сезону, яка виграла найбільше престижних турнірів, серед яких чемпіонат світу.

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