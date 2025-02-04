NAVI перемогли The Spirit на IEM Katowice 2025 та наблизились до півфіналу

Валерій b1t Ваховський. Фото: HLTV

В польському Катовіце проходить груповий етап престижного IEM-турніру з CS2. Справжню сенсацію зробила українська організація Natus Vincere (NAVI).

У другому матчі групового етапу NAVI обіграли першу команду рейтингу HLTV, переможця останнього мейджору The Spirit, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому матчі групового етапу NAVI легко виграли у бразильської Furia (2:0). У другому турі їх чекала зустріч з сербською командою The Spirit, де грають лише росіяни, серед яких найкращий гравець минулого року Данило "donk" Кришковець.

Українська команда минулого року була кращою у світі, але The Spirit був їх криптонітом. На мейджорі в Шанхаї, який став останнім турніром минулого року, NAVI без шансів програли The Spirit (0:2).

У 2025-му році був лише один турнір, в півфіналі якого NAVI програли The Spirit (0:2), але цього разу шанси були.

На груповій стадії IEM Katowice 2025 NAVI виграли з рахунком 13:8 на каті Mirage, яку самі вибрали.

NAVI могли забрати карту Dust2, яку вибрав суперник, але через помилки в кінці програли 11:13.

На нейтральній карті Nuke NAVI були близькі до поразки, але вдалося перевести гру в овертайм, де оформили перемогу 16:14.

NAVI вийшли у плей-оф. Фото: HLTV

Завдяки двом перемогам NAVI зіграють матч з The Mongolz, переможець якого відразу вийде в півфінал. Команда, яка програє, стартує в плей-оф півфіналу.

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