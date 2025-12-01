Украина доминирует на CS2 StarLadder Major 2025: NAVI вышли на 3-0

Игорь "w0nderful" Жданов показывает лучший рейтинг в команде. Фото: HLTV

В Будапеште завершился второй игровой день второй стадии StarLadder Budapest Major 2025. По итогам дня на сцене CS2 Украина имеет наибольшее представительство среди игроков — 12 в составах NAVI, B8, Passion UA, Fnatic и NIP.

В следующую третью стадию со счетом 3-0 прошли NAVI, сообщил портал Новини.LIVE.

Расписание третьего дня второй стадии StarLadder Budapest Major 2025. Фото: HLTV

Как украинцы выступили на главном турнире сезона

Главным событием игрового дня стало противостояние NAVI и B8 за выход в третью стадию. До этого команды выиграли по два матча и вели со счетом 2-0.

В дерби украинских организаций NAVI выиграли на Train 13:6, а затем закрыли соперника на Mirage — 13:8.

B8 сейчас упало в сетку 2-1 и в следующей игре встретятся с французской командой 3DMAX. Победа обеспечит им выход в третью стадию, а поражение приведет к падению в сетку 2-2 и матчу на выбывание.

Украинская Passion UA уступила 3DMAX и упала в сетку 1-2. В следующей игре они в матче на вылет сыграют со шведской командой Fnatic, в которой трое из пяти игроков — украинцы.

Шведская команда Ninjas in Pyjamas, где играет украинец r1nkle, проиграла FaZe и упала в сетку 2-1. В следующей игре они сыграют с российской командой PARIVISION.

