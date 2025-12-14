NAVI вилетіли з Major 2025, програвши у півфіналі

NAVI вилетіли з мейджору в Будапешті, але посіли місце в Топ-4
В Будапешті (Угорщина) завершилися півфінали StarLadder Budapest Major 2025, який є аналогом чемпіонату світу. Українська організація NAVI зустрілася з північноамериканською командою FAZE.
Українська команда NAVI програла FAZE з рахунком 1-2, повідомив портал Новини.LIVE.
NAVI виступили краще ніж очікувалось
NAVI завершили виступи на StarLadder Budapest Major 2025, посівши підсумкове 3–4 місце.
Півфінал розпочався добре для NAVI, і вони перемогли з рахунком 13:5 на Ancient. Після цього команда вигравала на Nuke, але дозволила суперникам зробити камбек і поступилася з рахунком 11:13.
На вирішальній мапі Inferno NAVI програли з рахунком 8:13.
Після поразки NAVI поділили 3–4 місце з російською командою Team Spirit.
У фіналі турніру зіграють Team Vitality та FAZE.
Зазначимо, що в чвертьфіналі NAVI перемогли бразильську команду Furia, яка посідає перше місце в усіх світових рейтингах.
