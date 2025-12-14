NAVI вилетіли з Major 2025, програвши у півфіналі

Тренер NAVI Андрій B1ad3 Городенський. Фото: HLTV

В Будапешті (Угорщина) завершилися півфінали StarLadder Budapest Major 2025, який є аналогом чемпіонату світу. Українська організація NAVI зустрілася з північноамериканською командою FAZE.

Українська команда NAVI програла FAZE з рахунком 1-2, повідомив портал Новини.LIVE.

Гравці NAVI на мейджорі. Фото: HLTV

NAVI виступили краще ніж очікувалось

NAVI завершили виступи на StarLadder Budapest Major 2025, посівши підсумкове 3–4 місце.

Півфінал розпочався добре для NAVI, і вони перемогли з рахунком 13:5 на Ancient. Після цього команда вигравала на Nuke, але дозволила суперникам зробити камбек і поступилася з рахунком 11:13.

На вирішальній мапі Inferno NAVI програли з рахунком 8:13.

Після поразки NAVI поділили 3–4 місце з російською командою Team Spirit.

У фіналі турніру зіграють Team Vitality та FAZE.

Зазначимо, що в чвертьфіналі NAVI перемогли бразильську команду Furia, яка посідає перше місце в усіх світових рейтингах.

