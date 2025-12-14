NAVI вылетели из Major 2025, проиграв в полуфинале

Тренер NAVI Андрей B1ad3 Городенский. Фото: HLTV

В Будапеште (Венгрия) завершились полуфиналы StarLadder Budapest Major 2025, который является аналогом чемпионата мира. Украинская организация NAVI встретилась с североамериканской командой FAZE.

Украинская команда NAVI проиграла FAZE со счетом 1-2, сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки NAVI на мэйджоре. Фото: HLTV

NAVI выступили лучше, чем ожидалось

NAVI завершили выступления на StarLadder Budapest Major 2025, заняв итоговое 3-4 место.

Полуфинал начался хорошо для NAVI, и они победили со счетом 13:5 на Ancient. После этого команда выигрывала на Nuke, но позволила соперникам сделать камбэк и уступила со счетом 11:13.

На решающей карте Inferno NAVI проиграли со счетом 8:13.

После поражения NAVI поделили 3-4 место с российской командой Team Spirit.

В финале турнира сыграют Team Vitality и FAZE.

Отметим, что в четвертьфинале NAVI победили бразильскую команду Furia, которая занимает первое место во всех мировых рейтингах.

