Главная Спорт Объявлена регистрация на чемпионат Украины по CS2 и Dota 2

Дата публикации 11 апреля 2026 17:46
В Украине стартовала регистрация на Stage 2 чемпионата по CS2 и Dota 2
Официальный постер турнира. Фото: UESF

Федерация киберспорта Украины (UESF) открыла регистрацию на вторую стадию чемпионата Украины по Counter-Strike 2 и Dota 2. Второй этап турнира стартует в апреле.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на UESF.

Стартует второй этап чемпионата Украины по киберспорту

Первый этап соревнований подтвердил высокий интерес к турниру. В первой стадии приняли участие более 540 игроков в составе 108 команд, которые представляли разные регионы Украины и провели сотни матчей.

В дисциплине CS2 соревновались 82 команды - 410 игроков из 16 областей. Наибольшее представительство имели Киев, Львовская и Одесская области. В Dota 2 выступили 26 команд - 130 игроков из девяти регионов, среди которых лидировали Киев, Львовщина и Харьковщина.

Победителем первого этапа в CS2 стала команда okura, которая в финале одолела Inner Circle Academy со счетом 2:1. В Dota 2 чемпионом стал состав NAVI Junior, который также выиграл финал со счетом 2:1 против Team Hryvnia.

Федерация, начиная с этого сезона, внедрила систему рейтинга UESF, где очки начисляются каждому игроку отдельно независимо от команды. Это позволяет киберспортсменам развивать карьеру даже при смене состава, а лучшие представители топ-4 команд дополнительно получают MVP-очки.

Турнир интегрирован в правила Valve, поэтому результаты украинских команд могут влиять на их позицию в мировых рейтингах. В частности, Inner Circle Academy уже поднялась на 243-е место в рейтинге HLTV.

Второй этап будет проходить по аналогичному формату: открытые квалификации, групповой этап на 16 команд и плей-офф для восьми лучших. Призовой фонд составляет 100 тысяч гривен в каждой дисциплине.

Квалификации пройдут в апреле-мае: в Dota 2 — 18-19 апреля, 25-26 апреля, 2-3 мая и 9-10 мая; в CS2 — 25-26 апреля, 2-3 мая, 9-10 мая и 16-17 мая.

К участию допускаются команды, сформированные из граждан Украины в возрасте от 14 лет.

Регистрация на первую квалификацию уже открыта. Подробности и полный регламент доступны на официальном сайте: events.uesf.org.ua.

Федерация киберспорта Украины (UESF) является национальной организацией, развивающей и регулирующей киберспорт в Украине. Под руководством президента Максима Криппы она организует национальные турниры, представляет страну на международной арене и формирует экосистему для развития игроков всех уровней.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
