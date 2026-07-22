Аудиторія кіберспорту дорослішає: більшість глядачів турнірів — люди віком 25–34 роки

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere. Ілюстративне фото: Україна молода

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Кіберспорт поступово виходить за межі підліткової аудиторії. Нові аналітичні дані трансляцій студії Maincast, що входить до холдингу ARS Capital бізнесмена Максима Кріппи, свідчать, що основними глядачами турнірів з Counter-Strike 2 та Dota 2 сьогодні є молоді дорослі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Чому аудиторія кіберспорту дорослішає

Згідно з останнім дослідженням, найбільшу частку аудиторії становлять люди віком 25–34 роки. Серед глядачів трансляцій Dota 2 ця вікова категорія охоплює 64,7%, а серед аудиторії Counter-Strike 2 — 54,7%. Загалом 75% глядачів Dota 2 та 78% аудиторії Counter-Strike 2 перебувають у віці 18–34 років, що свідчить про концентрацію кіберспортивної аудиторії саме серед молодих дорослих.

Водночас поступово збільшується частка старших глядачів. Так, аудиторія віком 35–44 роки становить 21,7% серед шанувальників Dota 2 та 16,5% серед глядачів CS2. Частка людей віком понад 45 років поки що залишається невеликою — менш ніж 4%.

Аналітики Maincast пояснюють цю тенденцію тим, що покоління геймерів і фанатів кіберспорту, яке почало дивитися трансляції понад десять років тому, продовжує залишатися частиною індустрії.

"Ми бачимо природний процес дорослішання індустрії. Покоління глядачів, яке почало дивитися кіберспорт десять–п’ятнадцять років тому, сьогодні вже є молодими професіоналами, але продовжує залишатися активною частиною аудиторії. Це свідчить про зрілість ринку. Кіберспорт поступово перетворюється з нішевого цифрового захоплення на повноцінний сегмент глобальної індустрії розваг", — зазначив СЕО холдингу Максим Кріппа.

Популярність кіберспорту в Україні підтверджують і показники переглядів. За даними аналітичної платформи Streams Charts, трансляції Counter-Strike входять до числа найпопулярніших ігор українського сегменту Twitch, зібравши понад 13 млн годин перегляду за рік. За інформацією Maincast, кіберспорт уже став третім за популярністю видом спортивних трансляцій, поступаючись лише футболу та баскетболу.

Загалом кількість переглядів україномовного сегменту YouTube зросла на 4000% порівняно з 2022 роком. Крім того, лише за минулий рік було зафіксовано приріст ще на 42%. Це підтверджує стійку тенденцію переходу аудиторії на якісний україномовний контент.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2025 році Федерацію кіберспорту України (UESF) очолив бізнесмен Максим Кріппа. Після зміни керівництва організація зосередилася на реформуванні внутрішніх турнірів, розвитку національної збірної та розширенні міжнародної співпраці у сфері кіберспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, український підприємець Максим Кріппа останніми роками активно інвестує у великі активи в Україні. Після придбання кіберспортивного клубу NAVI, готелю "Україна" та бізнес-центру "Парус" він також став власником Міжнародного виставкового центру (МВЦ) — найбільшого виставкового комплексу країни.