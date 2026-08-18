Бензема зі скандалом покине Аль-Хіляль

Карім Бензема під час матчу. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній нападник збірної Франції Карім Бензема може змінити клуб. У нього зіпсувалися стосунки з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Італійський тренер не хоче бачити цього гравця у своїй команді.

Бензема відмовляється залишати "Аль-Хіляль" з фінансових міркувань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport Italia.

Ексфутболіст мадридського "Реала" остаточно посварився з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Наставник незадоволений самовіддачею 38-річного ветерана і не хоче ставити його до складу. Клуб готовий безкоштовно відпустити гравця попри те, що у нього залишається рік за контрактом з командою. На заміну французу вже знайдено молодшого нападника — Оллі Воткінса з "Астон Вілли".

Чому Бензема не хоче йти

Француз заробляє в клубі понад 122 млн доларів на рік. Частину цієї суми сплачує сам "Аль-Хіляль", частину — державні структури Саудівської Аравії. Карім Бензема вимагає, щоб йому виплатили повну зарплату за рік контракту.

Тренер "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі вказує Каріму Бензема на вихід. Фото: Reuters

Клуб категорично не готовий виконати умови Каріма Бензема. Колишньому нападнику "Реала" запропонували зайнятися пошуками нової команди. Тренерський штаб заявив, що француз більше не виходитиме на поле в Саудівській Аравії.

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