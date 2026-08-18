Бензема зі скандалом покине Аль-Хіляль
Колишній нападник збірної Франції Карім Бензема може змінити клуб. У нього зіпсувалися стосунки з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Італійський тренер не хоче бачити цього гравця у своїй команді.
Бензема відмовляється залишати "Аль-Хіляль" з фінансових міркувань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport Italia.
Ексфутболіст мадридського "Реала" остаточно посварився з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Наставник незадоволений самовіддачею 38-річного ветерана і не хоче ставити його до складу. Клуб готовий безкоштовно відпустити гравця попри те, що у нього залишається рік за контрактом з командою. На заміну французу вже знайдено молодшого нападника — Оллі Воткінса з "Астон Вілли".
Чому Бензема не хоче йти
Француз заробляє в клубі понад 122 млн доларів на рік. Частину цієї суми сплачує сам "Аль-Хіляль", частину — державні структури Саудівської Аравії. Карім Бензема вимагає, щоб йому виплатили повну зарплату за рік контракту.
Клуб категорично не готовий виконати умови Каріма Бензема. Колишньому нападнику "Реала" запропонували зайнятися пошуками нової команди. Тренерський штаб заявив, що француз більше не виходитиме на поле в Саудівській Аравії.
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