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Головна Спорт Біатлоністка збірної України шокувала підписників новим танцем

Біатлоністка збірної України шокувала підписників новим танцем

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 23:59
Меркушина показала запальний танець і здивувала фанатів
Олександра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Біатлоністка збірної України Олександра Меркушина опублікувала незвичне відео, продемонструвавши свої танцювальні навички. Спортсменка пояснила, що ролик став результатом підходу хореографа.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Меркушиної.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меркушина показала новий танець

Українська біатлоністка опублікувала коротке відео, на якому виконує енергійний танець під сучасну музику. У ролику чемпіонка України демонструє гарний настрій. Очевидно, що їй подобається танцювати.

Меркушина у публікаці пояснила задум відео.

"Коли хореограф знає, як правильно працювати з будь-якою ситуацією", — написала спортсменка.

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Біатлон Збірна України з біатлону Кубок світу з біатлону Олександра Меркушина
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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