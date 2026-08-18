Меркушина исполнила зажигательный танец и удивила поклонников

Александра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина опубликовала необычное видео, продемонстрировав свои танцевальные навыки. Спортсменка пояснила, что ролик стал результатом идеи хореографа.

Об этом сообщает портал «Новости.LIVE» со ссылкой на Instagram Меркушиной.

Меркушина показала новый танец

Украинская биатлонистка опубликовала короткое видео, на котором исполняет энергичный танец под современную музыку. В ролике чемпионка Украины демонстрирует хорошее настроение. Очевидно, что ей нравится танцевать.

Меркушина в публикации объяснила замысел видео.

«Когда хореограф знает, как правильно работать с любой ситуацией», — написала спортсменка.

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