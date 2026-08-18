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Главная Спорт Биатлонистка сборной Украины поразила подписчиков новым танцем

Биатлонистка сборной Украины поразила подписчиков новым танцем

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 23:59
Меркушина исполнила зажигательный танец и удивила поклонников
Александра Меркушина. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина опубликовала необычное видео, продемонстрировав свои танцевальные навыки. Спортсменка пояснила, что ролик стал результатом идеи хореографа.

Об этом сообщает портал «Новости.LIVE» со ссылкой на Instagram Меркушиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меркушина показала новый танец

Украинская биатлонистка опубликовала короткое видео, на котором исполняет энергичный танец под современную музыку. В ролике чемпионка Украины демонстрирует хорошее настроение. Очевидно, что ей нравится танцевать.

Меркушина в публикации объяснила замысел видео.

«Когда хореограф знает, как правильно работать с любой ситуацией», — написала спортсменка.

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Напомним, ранее портал Новости.LIVE сообщал, что российские и белорусские биатлонисты останутся отстраненными, поскольку оснований для пересмотра санкций в международной федерации не видят.

Также Новини.LIVE сообщал, что Симоне Индзаги больше не рассчитывает на Карима Бензема, тогда как сам футболист не хочет уходить из «Аль-Хиляля» без выплаты предусмотренных контрактом денег.

Биатлон Сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Александра Меркушина
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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