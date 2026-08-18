Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бензема зі скандалом покине Аль-Хіляль

Бензема зі скандалом покине Аль-Хіляль

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 12:42
Індзагі виганяє Бензема з Аль-Хіляля
Карім Бензема під час матчу. Фото: Reuters

Колишній нападник збірної Франції Карім Бензема може змінити клуб. У нього зіпсувалися стосунки з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Італійський тренер не хоче бачити цього гравця у своїй команді.

Бензема відмовляється залишати "Аль-Хіляль" з фінансових міркувань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sport Italia.

Ексфутболіст мадридського "Реала" остаточно посварився з головним тренером "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі. Наставник незадоволений самовіддачею 38-річного ветерана і не хоче ставити його до складу. Клуб готовий безкоштовно відпустити гравця попри те, що у нього залишається рік за контрактом з командою. На заміну французу вже знайдено молодшого нападника — Оллі Воткінса з "Астон Вілли".

Чому Бензема не хоче йти

Француз заробляє в клубі понад 122 млн доларів на рік. Частину цієї суми сплачує сам "Аль-Хіляль", частину — державні структури Саудівської Аравії. Карім Бензема вимагає, щоб йому виплатили повну зарплату за рік контракту. 

Симоне Индзаги
Тренер "Аль-Хіляля" Сімоне Індзагі вказує Каріму Бензема на вихід. Фото: Reuters

Клуб категорично не готовий виконати умови Каріма Бензема. Колишньому нападнику "Реала" запропонували зайнятися пошуками нової команди. Тренерський штаб заявив, що француз більше не виходитиме на поле в Саудівській Аравії.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що іспанська "Жирона" погрожує Віктору Циганкову санкціями у разі порушення умов контракту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як Гаррі Кейн оцінив власні шанси стати володарем "Золотого м'яча-2026".

футбол Саудівська Аравія Карім Бензема Сімоне Індзагі Аль-Хіляль
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації