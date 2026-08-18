Индзаги выгоняет Бензема из Аль-Хиляля

Бензема со скандалом покинет Аль-Хиляль
Бывший форвард сборной Франции Карим Бензема может сменить клуб. У него испортились отношения с наставником "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Итальянский тренер не хочет видеть игрока в своей команде.
Бензема отказывает уходить из "Аль-Хиляля" по финансовым соображениям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia.
Экс-футболист мадридского "Реала" окончательно разругался с главным тренером "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Наставник недоволен самоотдачей 38-летнего ветерана и не хочет ставить его в состав. Клуб готов бесплатно отпустить игрока несмотря на то, что у него остается год по контракту с командой. На место француза уже найден более молодой форвард — Олли Уоткинс из "Астон Виллы".
Почему Бензема не хочет уходить
Француз зарабатывает в клубе более 122 млн долларов в год. Часть этой суммы платит сам "Аль-Хиляль", часть предоставляют государственные структуры Саудовской Аравии. Карим Бензема требует, чтобы ему выплатили полную зарплату за год контракта.
Клуб категорически не готов выполнить условия Карима Бензема. Бывшему форварду "Реала" предложили заняться поисками новой команды. Тренерский штаб заявил, что француз больше не будет выходить на поле в Саудовской Аравии.
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