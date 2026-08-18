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Главная Спорт Бензема со скандалом покинет Аль-Хиляль

Бензема со скандалом покинет Аль-Хиляль

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Дата публикации 18 августа 2026 12:42
Индзаги выгоняет Бензема из Аль-Хиляля
Карим Бензема во время матча. Фото: Reuters

Бывший форвард сборной Франции Карим Бензема может сменить клуб. У него испортились отношения с наставником "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Итальянский тренер не хочет видеть игрока в своей команде. 

Бензема отказывает уходить из "Аль-Хиляля" по финансовым соображениям, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia

Экс-футболист мадридского "Реала" окончательно разругался с главным тренером "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги. Наставник недоволен самоотдачей 38-летнего ветерана и не хочет ставить его в состав. Клуб готов бесплатно отпустить игрока несмотря на то, что у него остается год по контракту с командой. На место француза уже найден более молодой форвард — Олли Уоткинс из "Астон Виллы". 

Почему Бензема не хочет уходить 

Француз зарабатывает в клубе более 122 млн долларов в год. Часть этой суммы платит сам "Аль-Хиляль", часть предоставляют государственные структуры Саудовской Аравии. Карим Бензема требует, чтобы ему выплатили полную зарплату за год контракта. 

Симоне Индзаги
Тренер "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги указывает Кариму Бензема на выход. Фото: Reuters

Клуб категорически не готов выполнить условия Карима Бензема. Бывшему форварду "Реала" предложили заняться поисками новой команды. Тренерский штаб заявил, что француз больше не будет выходить на поле в Саудовской Аравии. 

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футбол Саудовская Аравия Карим Бензема Симоне Индзаги Аль-Хиляль
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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