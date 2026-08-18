Жирона пригрозила Цыганкову наказанием за общение с журналистами

Виктор Цыганков во время матча. Фото: Getty Images

В испанском футболе продолжается скандал вокруг демарша Виктора Цыганкова. Один из лидеров сборной Украины отказывается выступать в Сегунде, куда его "Жирона" вылетела по итогам сезона. Руководство клуба требует, чтобы хавбек выполнял условия контракта.

Цыганкову официально запретили общаться с представителями прессы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Цыганкова.

По итогам прошлого сезона "Жирона" потеряла место в элитном дивизионе чемпионата Испании. Часть футболистов не согласилась выступать в Сегунде, большинство из них покинули клуб. Однако каталонцам не удалось продать Виктора Цыганкова, чей контракт истекает летом следующего года. При этом украинец продолжает добиваться трансфера и больше не играет за испанскую команду.

Обращение "Жироны" к Цыганкову. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" предупредила Цыганкова

В клубе напомнили футболисту о необходимости выполнять условия контракта. При этом Виктору Цыганкову запретили общаться с журналистами без согласования с "Жироной". Такой пункт якобы указан в контракте украинца.

"Предоставление интервью или какие-либо публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали ранее, нарушение контракта заставит нас применить дисциплинарные меры", — написали в "Жироне".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как Харри Кейн оценил собственные шансы на завоевание "Золотого мяча" по итогам года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Криштиану Роналду не исключил возможности завершить карьеру в конце 2026 года.