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Главная Спорт Жирона готова применить к Цыганкову дисциплинарные меры

Жирона готова применить к Цыганкову дисциплинарные меры

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Дата публикации 18 августа 2026 11:22
Жирона пригрозила Цыганкову наказанием за общение с журналистами
Виктор Цыганков во время матча. Фото: Getty Images

В испанском футболе продолжается скандал вокруг демарша Виктора Цыганкова. Один из лидеров сборной Украины отказывается выступать в Сегунде, куда его "Жирона" вылетела по итогам сезона. Руководство клуба требует, чтобы хавбек выполнял условия контракта. 

Цыганкову официально запретили общаться с представителями прессы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Цыганкова. 

По итогам прошлого сезона "Жирона" потеряла место в элитном дивизионе чемпионата Испании. Часть футболистов не согласилась выступать в Сегунде, большинство из них покинули клуб. Однако каталонцам не удалось продать Виктора Цыганкова, чей контракт истекает летом следующего года. При этом украинец продолжает добиваться трансфера и больше не играет за испанскую команду. 

Жирона
Обращение "Жироны" к Цыганкову. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" предупредила Цыганкова 

В клубе напомнили футболисту о необходимости выполнять условия контракта. При этом Виктору Цыганкову запретили общаться с журналистами без согласования с "Жироной". Такой пункт якобы указан в контракте украинца. 

"Предоставление интервью или какие-либо публичные заявления без такого разрешения будут считаться нарушением контракта. Как мы уже сообщали ранее, нарушение контракта заставит нас применить дисциплинарные меры", — написали в "Жироне". 

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скандал спорт футбол Виктор Цыганков Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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