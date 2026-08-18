Кейн оценил свои шансы завоевать Золотой мяч-2026

Харри Кейн на тренировке "Баварии". Фото: Reuters

Лидер сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не скрывает своих амбиций. Опытный форвард мечтает получить "Золотой мяч". Он уверен, что в этом году сделал все возможное, чтобы осуществить мечту.

При этом Кейн не уверен, что именно он является фаворитом на награду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bayern & Germany.

В прошлом сезоне Харри Кейн провел в общей сложности 65 поединков за "Баварию" и сборную Англии. Он записал на свой счет 73 мяча и сделал 8 результативных передач. Кейн является одним из фаворитов на награду "Золотой мяч-2026". Однако сам он не уверен, что получит приз.

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Опытный 33-летний нападающий не скрывает своего желания стать обладателем "Золотого мяча". При этом он понимает, что конкуренция за самую престижную индивидуальную награду в футболе очень высокая. В ожидании церемонии награждения форвард решил сосредоточиться на решении важных задач нового сезона.

"Я очень горжусь сезоном, который провел. "Золотой мяч" пока не у меня. Но я сделал все, что мог, если говорить о моих выступлениях. Конечно, было бы здорово получить этот приз, но до объявления результатов еще два-три месяца", — заявил Кейн.

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