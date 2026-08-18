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Главная Спорт Харри Кейн сделал заявление о шансе завоевать Золотой мяч

Харри Кейн сделал заявление о шансе завоевать Золотой мяч

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Дата публикации 18 августа 2026 10:36
Кейн оценил свои шансы завоевать Золотой мяч-2026
Харри Кейн на тренировке "Баварии". Фото: Reuters

Лидер сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не скрывает своих амбиций. Опытный форвард мечтает получить "Золотой мяч". Он уверен, что в этом году сделал все возможное, чтобы осуществить мечту. 

При этом Кейн не уверен, что именно он является фаворитом на награду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Bayern & Germany

В прошлом сезоне Харри Кейн провел в общей сложности 65 поединков за "Баварию" и сборную Англии. Он записал на свой счет 73 мяча и сделал 8 результативных передач. Кейн является одним из фаворитов на награду "Золотой мяч-2026". Однако сам он не уверен, что получит приз. 

Как Кейн оценил свои шансы на "ЗМ-2026" 

Опытный 33-летний нападающий не скрывает своего желания стать обладателем "Золотого мяча". При этом он понимает, что конкуренция за самую престижную индивидуальную награду в футболе очень высокая. В ожидании церемонии награждения форвард решил сосредоточиться на решении важных задач нового сезона. 

"Я очень горжусь сезоном, который провел. "Золотой мяч" пока не у меня. Но я сделал все, что мог, если говорить о моих выступлениях. Конечно, было бы здорово получить этот приз, но до объявления результатов еще два-три месяца", — заявил Кейн. 

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Церемония вручения юбилейной 70-й премии "Золотой мяч" состоится 26 октября 2026 года. На этот раз она пройдет не в Париже, а в Лондоне. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что португалец Криштиану Роналду может завершить карьеру уже в конце 2026 года. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как Владислав Ванат прокомментировал скандал в матче "Жироны" против "Леганеса". 

футбол Бавария Золотой мяч Сборная Англии по футболу Харри Кейн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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