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Главная Спорт Нойер объяснил, почему не собирается завершать карьеру

Нойер объяснил, почему не собирается завершать карьеру

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 09:33
Нойер может не завершить карьеру даже через год
Мануэль Нойер на поле. Фото: Reuters

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассчитывает провести успешный сезон. Накануне чемпионы Германии провели товарищеский матч с "Лейпцигом". Команда Венсана Компани победила со счетом 3:1. 

После игры у Нойера спросили, сколько еще он намерен выступать за "Баварию", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com

Матч "Баварии" с "Лейпцигом" запомнился не только победой мюнхенцев, но и ситуацией с обмороком Джамала Мусиалы. Молодой футболист начал терять сознание из-за сильной жары. Новичок команды Исмаэль Сайбари подхватил игрока и не дал ему упасть. Здоровью Джамала ничего не угрожает. 

Нойер не собирается на пенсию 

Голкиперу "Баварии" пришлось ответить на неудобный вопрос. Контракт Мануэля Нойера с клубом действует до лета 2027 года. Однако 40-летний футболист не исключил, что продолжит карьеру. 

"Я не думаю о том, чтобы закончить с футболом через год. Хочу просто наслаждаться каждым матчем, бороться за победу в каждом турнире и сделать сезон как можно более успешным. А потом посмотрим, как будут развиваться события, как я буду себя чувствовать", — сообщил Нойер. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Криштиану Роналду, который допустил, что в конце 2026 года завершит профессиональную карьеру. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Владислав Ванат прокомментировал скандал с отказом выйти на замену в "Жироне". 

спорт футбол Бавария Мануэль Нойер Бундеслига
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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