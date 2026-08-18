Ноєр може не завершити кар'єру навіть через рік

Мануель Ноєр на полі. Фото: Reuters

Воротар мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр сподівається на успішний сезон. Напередодні чемпіони Німеччини зіграли товариський матч із "Лейпцигом". Команда Венсана Компані перемогла з рахунком 3:1.

Після гри у Ноєра запитали, скільки ще він має намір виступати за "Баварію", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Goal.com.

Матч "Баварії" з "Лейпцигом" запам’ятався не лише перемогою мюнхенців, а й ситуацією з непритомністю Джамала Мусіали. Молодий футболіст почав втрачати свідомість через сильну спеку. Новачок команди Ісмаель Сайбарі підхопив гравця і не дав йому впасти. Здоров'ю Джамала нічого не загрожує.

Ноєр не збирається на пенсію

Голкіперу "Баварії" довелося відповісти на незручне запитання. Контракт Мануеля Ноєра з клубом діє до літа 2027 року. Однак 40-річний футболіст не виключив, що продовжить кар’єру.

"Я не думаю про те, щоб завершити кар’єру у футболі через рік. Хочу просто насолоджуватися кожним матчем, боротися за перемогу в кожному турнірі та зробити сезон якомога успішнішим. А потім подивимося, як розвиватимуться події, як я почуватимуся", — повідомив Ноєр.

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