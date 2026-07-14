Гаррі Кейн розгляне пропозицію щодо переходу до клубу з Саудівської Аравії

Гаррі Кейн на чемпіонаті світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн став головною трансферною ціллю клубу з Саудівської Аравії. "Аль-Хіляль" підготував щедру пропозицію гравцеві та мюнхенській "Баварії". Перехід можливий після закінчення ЧС-2026.

"Баварія" не хоче відпускати головного голеадора команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

"Аль-Хіляль" шукає нового досвідченого та результативного нападника на тлі чуток про те, що француз Карім Бензема залишить команду. Тренерський штаб Сімоне Індзагі обрав Гаррі Кейна. Англієць готовий розглянути пропозицію з Саудівської Аравії.

Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Деталі можливого трансферу Кейна

Контракт капітана "трьох левів" з "Баварією" діє до літа 2027 року. Сторони домовилися обговорити продовження угоди після закінчення Кубка світу. У цій угоді є пункт про те, що інший клуб може викупити нападника за 65 млн євро протягом третього сезону Гаррі Кейна в Мюнхені.

Гаррі Кейн та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters

"Баварія" не готова відпускати лідера, особливо з огляду на те, що Майкл Олісе може перейти з німецького клубу до мадридського "Реала". Мюнхенці мають намір відмовити "Аль-Хілялю", але позиція "рекордмайстера" ускладниться, якщо сам нападник захоче піти.

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У минулому сезоні Гаррі Кейн забив 61 гол у 51 матчі за "Баварію" у всіх турнірах.

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