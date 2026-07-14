Харри Кейн рассмотрит предложение о трансфере в клуб из Саудовской Аравии

Харри Кейн на чемпионате мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" приготовил щедрое предложение игроку и мюнхенской "Баварии". Переход возможен после окончания ЧМ-2026.

"Бавария" не хочет отпускать главного голеадора команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Сашу Тавольери.

"Аль-Хиляль" ищет нового опытного и результативного форварда на фоне слухов о том, что француз Карим Бензема покинет команду. Тренерский штаб Симоне Индзаги выбрал Харри Кейна. Англичанин готов рассмотреть предложение из Саудовской Аравии.

Джуд Беллингем и Харри Кейн. Фото: Reuters

Детали возможного трансфера Кейна

Контракт капитана "трех львов" с "Баварией" действует до лета 2027 года. Стороны договорились обсудить продление соглашения после окончания Кубка Мира. В этом соглашении есть пункт о том, что другой клуб может выкупить форварда за 65 млн евро в течение третьего сезона Харри Кейна в Мюнхене.

Харри Кейн и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

"Бавария" не готова отпускать лидера, особенно учитывая тот факт, что Майкл Олисе может перебраться из немецкого клуба в мадридский "Реал". Мюнхенцы намерены отказать "Аль-Хилялю", но позиция "рекордмайстера осложнится, если сам форвард захочет уйти.

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В прошлом сезоне Харри Кейн забил 61 гол в 51 поединке за "Баварию" во всех турнирах.

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