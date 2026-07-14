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Главная Спорт Кейн после ЧМ-2026 может переехать в Саудовскую Аравию

Кейн после ЧМ-2026 может переехать в Саудовскую Аравию

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Дата публикации 14 июля 2026 12:42
Харри Кейн рассмотрит предложение о трансфере в клуб из Саудовской Аравии
Харри Кейн на чемпионате мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал главной трансферной целью клуба из Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" приготовил щедрое предложение игроку и мюнхенской "Баварии". Переход возможен после окончания ЧМ-2026

"Бавария" не хочет отпускать главного голеадора команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Сашу Тавольери. 

"Аль-Хиляль" ищет нового опытного и результативного форварда на фоне слухов о том, что француз Карим Бензема покинет команду. Тренерский штаб Симоне Индзаги выбрал Харри Кейна. Англичанин готов рассмотреть предложение из Саудовской Аравии. 

Джуд Беллингем и Харри Кейн
Джуд Беллингем и Харри Кейн. Фото: Reuters 

Детали возможного трансфера Кейна 

Контракт капитана "трех львов" с "Баварией" действует до лета 2027 года. Стороны договорились обсудить продление соглашения после окончания Кубка Мира. В этом соглашении есть пункт о том, что другой клуб может выкупить форварда за 65 млн евро в течение третьего сезона Харри Кейна в Мюнхене. 

Харри Кейн
Харри Кейн и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

"Бавария" не готова отпускать лидера, особенно учитывая тот факт, что Майкл Олисе может перебраться из немецкого клуба в мадридский "Реал". Мюнхенцы намерены отказать "Аль-Хилялю", но позиция "рекордмайстера осложнится, если сам форвард захочет уйти. 

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В прошлом сезоне Харри Кейн забил 61 гол в 51 поединке за "Баварию" во всех турнирах. 

Напомним, Новини.LIVE представили девушку игрока сборной Англии Джуда Беллингема, которая поразила болельщиков своей красотой. 

Ранее Новини.LIVE цитировали Ламина Ямаля, который прокомментировал расклад сил накануне матча сборных Испании и Франции. 

Футбол трансферы Бавария Харри Кейн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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