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Главная Спорт Ванат прокомментировал скандал в Жироне

Ванат прокомментировал скандал в Жироне

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 15:03
Ванат рассказал правду о своей ситуации в Жироне
Владислав Ванат в форме "Жироны". Фото: Getty Images

Форвард сборной Украины Владислав Ванат оказался в центре скандала. Его обвинили в отказе играть за "Жирону" в Сегунде. Сам футболист никогда не делал подобных заявлений. 

Ванат опроверг слухи о нежелании играть в Сегунде и рассказал о реальном положении дел, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

В 1 туре Сегунды испанская "Жирона" сыграла вничью с "Леганесом" (1:1). Каталонцы сумели уйти от поражения только в конце матча. Вскоре после поединка появилась информация, что Владислав Ванат отказался выходить на поле, когда его команда уступала в счете. 

Как Ванат описал ситуацию 

По словам футболиста, он готовился выйти на поле во втором тайме. Однако в это время защитник "Жироны" получил травму. Тренерскому штабу команды пришлось вместо Владислава Ваната выпустить другого игрока обороны, и это была последняя замена у каталонцев. Украинец не отказывался от своих обязанностей и был готов сыграть. 

На следующее утро журналисты раздули из ситуации скандал, после чего "Жироне" пришлось вмешаться и направить официальное коммюнике с объяснением ситуации. Владислав Ванат косвенно пострадал из-за партнера по команде Виктора Цыганкова, который действительно отказывается выступать в Сегунде и добивается трансфера. В то же время украинский форвард так поступать не планирует. 

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Напомним, Новини.LIVE цитировали Вячеслава Суркиса, который назвал причину получения места в основном составе киевского "Динамо". 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что португальская "Бенфика" изменила трансферную стоимость Анатолия Трубина, чтобы украинец мог покинуть клуб. 

скандал спорт футбол Владислав Ванат Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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