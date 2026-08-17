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Главная Спорт Суркис объяснил, как выиграл конкуренцию за место в основе Динамо

Суркис объяснил, как выиграл конкуренцию за место в основе Динамо

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 11:31
Суркис назвал причину своей игры в основе Динамо
Вячеслав Суркис во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Начало сезона 2026/27 оказалось противоречивым для киевского "Динамо". Команда Игоря Костюка окончательно вылетела из еврокубковых турнирах. Но в чемпионате Украины "бело-синие" выиграли оба стартовых матча. 

Основным голкипером "Динамо" стал Вячеслав Суркис, который честно оценил свое достижение в интервью официальному сайту, сообщают Новини.LIVE

В двух первых турах чемпионата Украины в сезоне 2026/27 "Динамо" одержало две победы со счетом 2:1 над "Вересом" и "Колосом". Место в воротах столичной команды занимал молодой голкипер Вячеслав Суркис. Он заменил в основном составе Руслана Нещерета, который из-за травмы выбыл из строя как минимум до начала сентября. 

Что Суркис сказал о своей новой роли 

Молодой голкипер отметил, что еще полгода назад не мог и подумать, что в 20 лет станет основным футболистом "Динамо". При этом Вячеслав Суркис всегда верил в то, что получит шанс проявить себя. 

"Я мечтал об этом, но не ожидал так рано. К сожалению, получилось при таких условиях, что Руслан Нещерет травмировался, поэтому желаем ему скорейшего выздоровления. Тяжелый труд и шанс могут принести успех. Нужно ждать этот шанс и использовать его. Причем это касается не только вратарей", — заявил Суркис. 

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Свой следующий матч "Динамо" проведет в субботу, 29 августа. Соперником киевлян станет "Буковина". 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что Дарио Срна вмешался в конфликт игроков "Харькова" и "Шахтера", который мог перерасти в серьезную потасовку. 

Ранее Новини.LIVE писали о том, что молодой пловец Никита Шеремет стал победителем чемпионате Европы и установил новый рекорд. 

футбол Динамо УПЛ Руслан Нещерет Вячеслав Суркис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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