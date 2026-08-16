Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Футболисты Харькова и Шахтера устроили потасовку после матча

Футболисты Харькова и Шахтера устроили потасовку после матча

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 18:55
Срна разнял драку между игроками Харькова и Шахтера
Матч "Харьков" — "Шахтер". Фото: ФК "Харьков"

После финального свистка матча третьего тура УПЛ между "Харьковом" и "Шахтером" под трибунами произошла массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. К урегулированию конфликта активно подключился спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна.

О столкновении между игроками сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Харьков — Шахтер
Стычка после матча в Киеве. Фото: кадр из видео

Срна разнимал футболистов

По окончании встречи эмоции футболистов не утихли. У выхода с поля собралась большая группа игроков, тренеров и представителей команд, между которыми возникла потасовка.

В конфликт, который перешел в помещение под трибунами, быстро вмешались представители обоих клубов. Игроки "Шахтера" сразу ушли в раздевалку, а харьковчане последовали за ними с претензиями.

От массовой драки спасали руководители клубов. Одним из самых активных во время попыток прекратить стычку был спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который вместе с другими участниками пытался оттеснить футболистов "Харькова" от раздевалки "горняков".

Читайте также:

На данный момент официальных комментариев от клубов относительно причин инцидента не опубликовано.

Как завершился матч

Сам поединок закончился минимальной победой "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол уже на первой минуте забил Невертон после перехвата Изаки и точного удара из пределов штрафной площадки.

Во втором тайме у "Харькова" был шанс сравнять счет, однако гол Итодо был отменен из-за офсайда. В добавленное время хозяева также не использовали еще одну возможность, после чего финальный свисток зафиксировал победу донецкой команды, которая провела худший матч в сезоне.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о триумфе Ярославы Магучих на чемпионате Европы, после которого украинская легкоатлетка поделилась впечатлениями от одержанной победы.

Также Новини.LIVE сообщал, что результаты работы Игоря Костюка во главе "Динамо" удовлетворяют владельцев киевского клуба — братьев Суркисов.

драка ФК Шахтер ФК Харьков
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации