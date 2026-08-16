Срна разнял драку между игроками Харькова и Шахтера

Матч "Харьков" — "Шахтер". Фото: ФК "Харьков"

После финального свистка матча третьего тура УПЛ между "Харьковом" и "Шахтером" под трибунами произошла массовая потасовка с участием футболистов обеих команд. К урегулированию конфликта активно подключился спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна.

О столкновении между игроками сообщил портал Новини.LIVE.

Стычка после матча в Киеве. Фото: кадр из видео

Срна разнимал футболистов

По окончании встречи эмоции футболистов не утихли. У выхода с поля собралась большая группа игроков, тренеров и представителей команд, между которыми возникла потасовка.

В конфликт, который перешел в помещение под трибунами, быстро вмешались представители обоих клубов. Игроки "Шахтера" сразу ушли в раздевалку, а харьковчане последовали за ними с претензиями.

От массовой драки спасали руководители клубов. Одним из самых активных во время попыток прекратить стычку был спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна, который вместе с другими участниками пытался оттеснить футболистов "Харькова" от раздевалки "горняков".

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На данный момент официальных комментариев от клубов относительно причин инцидента не опубликовано.

Как завершился матч

Сам поединок закончился минимальной победой "Шахтера" со счетом 1:0. Единственный гол уже на первой минуте забил Невертон после перехвата Изаки и точного удара из пределов штрафной площадки.

Во втором тайме у "Харькова" был шанс сравнять счет, однако гол Итодо был отменен из-за офсайда. В добавленное время хозяева также не использовали еще одну возможность, после чего финальный свисток зафиксировал победу донецкой команды, которая провела худший матч в сезоне.

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