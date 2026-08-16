Срна розбороняв бійку між гравцями Харкова та Шахтаря

Матч "Харків" — "Шахтар". Фото: ФК "Харків"

Після фінального свистка матчу третього туру УПЛ між "Харковом" та "Шахтарем" під трибунами виникла масова сутичка за участю футболістів обох команд. До припинення конфлікту активно долучився спортивний директор донецького клубу Даріо Срна.

Про сутичку між гравцями повідомив портал Новини.LIVE.

Сутичка після матчу в Києві. Фото: кадр з відео

Срна рознімав футболістів

Після завершення зустрічі емоції футболістів не вщухли. Біля виходу з поля зібралася велика група гравців, тренерів і представників команд, між якими виникла штовханина.

До конфлікту, який перейшов у підтрибунне приміщення, швидко втрутилися представники обох клубів. Гравці "Шахтаря" відразу пішли в роздягальню, а харків’яни пішли за ними з претензіями.

Від масової бійки рятували керівники клубів. Одним із найактивніших під час спроб припинити сутичку був спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна, який разом з іншими учасниками намагався відтіснити футболістів "Харкова" від роздягальні "гірників".

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Наразі офіційних коментарів від клубів щодо причин інциденту не оприлюднено.

Як завершився матч

Сам поєдинок закінчився мінімальною перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч уже на першій хвилині забив Невертон після перехоплення Ізакі та точного удару з меж штрафного майданчика.

У другому таймі "Харків" мав шанс зрівняти рахунок, однак гол Ітодо було скасовано через офсайд. У компенсований час господарі також не використали ще одну нагоду, після чого фінальний свисток зафіксував перемогу донецької команди, яка зіграла найгірший матч в сезоні.

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