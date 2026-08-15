Костюк повністю влаштовує братів Суркісів у Динамо — Яворський

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк поки не ризикує втратити свою посаду, попри невдалі результати команди. Український тренер Ігор Яворський переконаний, що нинішній наставник повністю влаштовує керівництво клубу — президента Ігоря Суркіса та його брата Григорія.

Про думку Яворського повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Костюка не збираються звільняти з "Динамо"

За словами Яворського, Костюк влаштовує братів Суркісів не через довіру до окремих футболістів, а тому, що не вимагає дорогих трансферів. Тренер робить ставку на власних вихованців, що дозволяє керівництву клубу обходитися без значних витрат на підсилення складу.

Водночас Яворський вважає, що за такого підходу "Динамо" навряд чи зможе досягти вагомих результатів.

Тренер не виключив, що ситуація може змінитися вже найближчим часом, якщо кияни невдало проведуть найближчі матчі Української Прем'єр-ліги проти "Колоса" та "Буковини".

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При цьому Яворський припустив, що до кінця року Костюк усе ж залишиться на своїй посаді, адже зміна тренера в серпні навряд чи принесе користь команді. Серед потенційних кандидатів він назвав Сергія Реброва, Юрія Максимова та Олександра Заварова, але висловив сумнів, що хтось із них зможе швидко змінити ситуацію.

Також Яворський розкритикував нинішній склад "Динамо". На його думку, помітно здали свої позиції Володимир Бражко, Тарас Михавко та Микола Шапаренко, а молоді футболісти Богдан Редушко й Матвій Пономаренко поки не демонструють рівня, необхідного для боротьби за високі результати.

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