Реброву можуть знову запропонувати повернутися в Динамо

Сергій Ребров на тренуванні збірної України. Фото: Getty Images

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров отримав пропозицію повернутися до Києва. Офіційно це не підтверджувалося, але журналісти повідомили, що фахівець міг знову очолити "Динамо". Він вирішив відмовитися від такої можливості.

Однак не виключено, що керівництво столичного клубу повторить пропозицію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Відставка зі збірної України навесні 2026 року призвела до того, що 52-річний Сергій Ребров зробив паузу в кар’єрі. Фахівець присвячує час родині та відпочиває від роботи, хоча йому й надалі надходять пропозиції від різних клубів. Одним із них виявилося київське "Динамо".

Чому Ребров не хоче повертатися в Україну

За інформацією, що офіційно не підтверджена, керівництво "Динамо" вже пропонувало тренеру повернутися до клубу. Також у Сергія Реброва є пропозиції з ОАЕ та Саудівської Аравії. Однак він не поспішає повертатися до активної роботи й поки що не збирається повертатися в Україну.

"Останні тижні у збірній України були важкими для Реброва. Після тієї ненависті, з якою він дивився на кожного журналіста, що ставив запитання на прес-конференціях, не думаю, що він знову готовий зануритися в цю атмосферу. Ребров розуміє, що це буде як пірнання в акваріум до акул. І кожна зустріч із журналістами стане нагадуванням про часи у збірній", — заявив журналіст Михайло Смоловий.

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