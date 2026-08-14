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Головна Спорт Хто може замінити Костюка в Динамо: відомі кандидати

Хто може замінити Костюка в Динамо: відомі кандидати

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 10:05
Йовичевич або Кравченко можуть замінити Костюка в Динамо
Хорватський тренер Ігор Йовичевич. Фото: instagram.com/jovicevicofficial/

Київське "Динамо" остаточно вибуло з єврокубків після поразки від "Карабаху" (1:2 за сумою матчів) у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій. Це може призвести до зміни тренера в команді. Нинішній наставник Ігор Костюк уже не користується повною довірою керівництва клубу.

Новим тренером "Динамо" може стати як іноземний, так і український фахівець, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Керівництво столичного клубу офіційно не оголошувало про плани щодо заміни головного тренера. Однак ще до матчів із "Карабахом" стало відомо, що умовою, за якої Ігор Костюк збереже роботу, був вихід у єврокубки. Одночасно з цим з’явилася інформація про те, що "Динамо" провело переговори з Сергієм Ребровим, які не увінчалися успіхом.

Игорь Костюк
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Хто очолить "Динамо"

У київському клубі не стали звільняти тренера одразу після вильоту з єврокубків. Складно знайти нового наставника на початку сезону, але є кілька кандидатур, які можуть виявитися прийнятними для "Динамо". Йдеться як про українських, так і про іноземних фахівців.

"Оптимальним варіантом може стати Ігор Йовичевич. Він чудово знає специфіку роботи з українськими клубами, розуміє філософію футболу в УПЛ, знайомий з гравцями. До того ж, як свого часу Мірча Луческу, він хоче дещо довести своєму колишньому роботодавцю, донецькому "Шахтарю", — розповів журналіст Михайло Співаковський.

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Сергей Кравченко
Сергій Кравченко під час тренування. Фото: "Полісся"

Також обговорюється кандидатура Сергія Кравченка, який працює асистентом Руслана Ротаня в житомирському "Поліссі". Те, що молодий фахівець розпочне самостійну тренерську кар’єру, є лише питанням часу, на думку Михайла Співаковського.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто така Ангеліна Топич, одна з головних суперниць Ярослави Магучих на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

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Динамо УПЛ Ігор Йовічевіч тренер Ігор Костюк
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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