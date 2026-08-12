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Головна Спорт Мілевський дав прогноз щодо матчу-відповіді Динамо з Карабахом

Мілевський дав прогноз щодо матчу-відповіді Динамо з Карабахом

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 16:13
Мілевський назвав слабкі сторони Динамо напередодні матчу з Карабахом
Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський не в захваті від гри "Динамо" в останніх матчах. Він не вважає перемогу киян над "Карабахом", яка відбулася тиждень тому, ознакою сили команди Ігоря Костюка.

Мілевський не виключив, що у матчі-відповіді справа може дійти до серії пенальті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Ексфутболіст Артем Мілевський вважає, що в результаті першого матчу більше заслуг мав "Карабах", ніж "Динамо". Експерт здивований, що азербайджанці, які постійно припускалися помилок, не забили у власні ворота. При цьому матч-відповідь може пройти за зовсім іншим сценарієм.

Андрей Ярмоленко
Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Як Мілевський оцінив шанси "Динамо"

На думку форварда, команда Ігоря Костюка більше страждає на полі, ніж грає у футбол. Саме так їй вдалося здобути перемогу над "Карабахом" у Любліні. Кияни відбивалися від атак суперника, відбігали, відбивалися, десь їм пощастило. У підсумку — перемога, і тепер багато хто вважає саме "Динамо" фаворитом пари.

"Поки що команда особливо не демонструвала, що здатна швидко реагувати. В Азербайджані буде важко. "Карабаха" немає сенсу довго грати за рахунок контролю м’яча. Думаю, що вони з перших хвилин підуть уперед. У "Динамо" в захисті не все гаразд, а якщо з самого початку доведеться сісти низько й віддати м’яч, я навіть боюся уявити, що там може статися", — заявив Мілевський.

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Експерт додав, що "Карабах" може забити швидкий гол, і "Динамо" доведеться відіграватися. Справа може дійти до серії пенальті або поразки київської команди.

Нагадаємо, одразу дві українські легкоатлетки, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, боротимуться за перемогу на чемпіонаті Європи вже цього тижня.

Раніше екс-чемпіон світу з боксу Олександр Усик опублікував відео, на якому видно початок його підготовки до останнього бою в кар’єрі.

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Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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