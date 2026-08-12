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Головна Спорт Сабо не вірить у перемогу Динамо над Карабахом в Азербайджані

Сабо не вірить у перемогу Динамо над Карабахом в Азербайджані

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 13:44
Сабо здивував своїм прогнозом щодо матчу-відповіді Динамо проти Карабаху
Лідер атаки Динамо Матвій Пономаренко. Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає "Карабах" фаворитом перед матчем-відповіддю з "Динамо". Кияни зіграють у Баку з місцевою командою в рамках кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Сабо вважає, що "Динамо" не вдасться перемогти в цій зустрічі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

У першому поєдинку "Динамо" зуміло створити чимало моментів біля воріт суперника, але забило "Карабаху" лише один гол, на який суперник не зміг відповісти. У четвер, 13 серпня, о 19:00 "біло-сині" проведуть матч-відповідь з азербайджанською командою.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому Сабо не вірить у "Динамо"

Колишній тренер практично впевнений, що українська команда програє в Баку. На думку Йожефа Сабо, тиждень тому "Карабах" провів матч, думаючи про матч-відповідь. І саме в ньому азербайджанська команда продемонструє свій справжній рівень.

"Сьогодні "Динамо" — це не та команда, яка може в потрібний момент зібратися, вийти й обіграти будь-якого суперника. У них цього немає", — заявив Сабо.

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Динамо Ліга Конференцій Йожеф Сабо
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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