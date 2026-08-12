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Главная Спорт Сабо не верит в победу Динамо над Карабахом в Азербайджане

Сабо не верит в победу Динамо над Карабахом в Азербайджане

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 13:44
Сабо удивил прогнозом на ответный матч Динамо с Карабахом
Лидер атак "Динамо" Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает "Карабах" фаворитом перед ответным матчем с "Динамо". Киевляне сыграют в Баку с местной командой в рамках квалификационного раунда Лиги Конференций. 

Сабо считает, что "Динамо" не удастся победить в этой встрече, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 

В первом поединке "Динамо" сумело создать немало моментов у ворот соперника, но забило "Карабаху" всего один безответный гол. В четверг, 13 августа, в 19:00 "бело-синие" проведут ответную встречу с азербайджанской командой. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Сабо не верит в "Динамо" 

Бывший тренер практически уверен, что украинская команда проиграет в Баку. По мнению Йожефа Сабо, неделю назад "Карабах" провел матч с мыслями об ответной встрече. И именно в ней азербайджанская команда продемонстрирует свой настоящий уровень. 

"Сегодня "Динамо" — это не та команда, которая может в нужный момент собраться, выйти и обыграть любого соперника. Нет у них этого", — заявил Сабо. 

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Напомним, в ближайший четверг Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вступят в борьбу за корону чемпионки Европы по легкой атлетике. 

Ранее Александр Усик продемонстрировал кадры из спортзала, где начала готовиться к последнему боксерскому бою в карьере. 

Динамо Лига Конференций Йожеф Сабо
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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