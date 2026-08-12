Сабо удивил прогнозом на ответный матч Динамо с Карабахом

Лидер атак "Динамо" Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает "Карабах" фаворитом перед ответным матчем с "Динамо". Киевляне сыграют в Баку с местной командой в рамках квалификационного раунда Лиги Конференций.

Сабо считает, что "Динамо" не удастся победить в этой встрече, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

В первом поединке "Динамо" сумело создать немало моментов у ворот соперника, но забило "Карабаху" всего один безответный гол. В четверг, 13 августа, в 19:00 "бело-синие" проведут ответную встречу с азербайджанской командой.

Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Сабо не верит в "Динамо"

Бывший тренер практически уверен, что украинская команда проиграет в Баку. По мнению Йожефа Сабо, неделю назад "Карабах" провел матч с мыслями об ответной встрече. И именно в ней азербайджанская команда продемонстрирует свой настоящий уровень.

"Сегодня "Динамо" — это не та команда, которая может в нужный момент собраться, выйти и обыграть любого соперника. Нет у них этого", — заявил Сабо.

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