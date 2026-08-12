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Главная Спорт Волошин и Нещерет не сыграют с Карабахом в Азербайджане

Волошин и Нещерет не сыграют с Карабахом в Азербайджане

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 11:44
Волошин, Нещерет и еще 5 игроков не помогут Динамо в матче с Карабахом
Голкипер Руслан Нещерет на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк не сможет рассчитывать на важных игроков в ответном матче Лиги Конференций. Соперником киевской команды будет азербайджанский "Карабах". Неделю назад "бело-синие" победили в первом поединке со счетом 1:0. 

На этот раз "Динамо" придется сыграть на фоне кадровых потерь, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

Перед киевским "Динамо" стоит задача выйти в основной этап Лиги Конференций. Однако кадровая ситуация в команде может негативно сказаться на амбициях "бело-синих". За последнюю неделю три основных футболиста получили травмы разной тяжести. 

Назар Волошин
Назар Волошин перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

На кого не сможет рассчитывать Костюк 

Уже известно, что с "Карабахом" в Азербайджане не сыграют основной вратарь Руслан Нещерет, а также полузащитники Александр Пихаленок и Назар Волошин. Они остались в Киеве в то время, как партнеры по команде вылетели на еврокубковый поединок. 

Также в лазарете "Динамо" уже находятся опытный защитник Денис Попов, а также Константин Вивчаренко, Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что уже в четверг Ирина Геращенко и Ярослава Магучих будут соревноваться за титул чемпионки Европы по прыжкам в высоту. 

Также Новини.LIVE сообщали, что боксер Александр Усик показал детали подготовки к поединку, после которого завершит профессиональную карьеру. 

Динамо Руслан Нещерет Назарий Волошин
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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