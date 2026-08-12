Волошин, Нещерет и еще 5 игроков не помогут Динамо в матче с Карабахом

Волошин и Нещерет не сыграют с Карабахом в Азербайджане
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк не сможет рассчитывать на важных игроков в ответном матче Лиги Конференций. Соперником киевской команды будет азербайджанский "Карабах". Неделю назад "бело-синие" победили в первом поединке со счетом 1:0.
На этот раз "Динамо" придется сыграть на фоне кадровых потерь, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Перед киевским "Динамо" стоит задача выйти в основной этап Лиги Конференций. Однако кадровая ситуация в команде может негативно сказаться на амбициях "бело-синих". За последнюю неделю три основных футболиста получили травмы разной тяжести.
На кого не сможет рассчитывать Костюк
Уже известно, что с "Карабахом" в Азербайджане не сыграют основной вратарь Руслан Нещерет, а также полузащитники Александр Пихаленок и Назар Волошин. Они остались в Киеве в то время, как партнеры по команде вылетели на еврокубковый поединок.
Также в лазарете "Динамо" уже находятся опытный защитник Денис Попов, а также Константин Вивчаренко, Владислав Захарченко и Кирилл Осипенко.
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