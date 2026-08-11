Леоненко раскритиковал Динамо перед ответным матчем с Карабахов

Игроки "Динамо" перед матчем и Виктор Леоненко. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко не ждет от команды Игоря Костюка феерической игры в ответном матче 3 квалификационного раунда Лиги Конференций. Соперником "бело-синих" будет "Карабах", который неделю назад украинская команды одолела со счетом 1:0.

Леоненко считает, что "Динамо" сумело победить "Карабах" только из-за слабости соперника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport.

Эксперт считает "Динамо" фаворитом предстоящего матча в Баку, если хозяева поля будут действовать так же, как в первом поединке. Виктор Леоненко напомнил, что подопечные Игоря Костюка не реализовали много моментов, сумев забить всего один гол.

Что Леоненко не нравится в игре "Динамо"

По мнению бывшего футболиста, в первом поединке разочаровали обе команды. Они допускали слишком много брака в действиях. В итоге победило "Динамо", у кого брака в действиях было немного меньше.

"Их нельзя прощать. Никого не волнует, кто какого возраста. У молодых такая же зарплата, как и у возрастного игрока. У нас футболист получает полтора миллиона евро в воюющей стране и не знает, что делать, когда выходит один на один. Если ты выходишь в составе такой команды, то должен реализовывать выход один на один", — заявил Леоненко.

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Также эксперт добавил, что Олег Блохин и Владимир Бессонов начинали играть в 17 лет. И никто не давал им скидку на возраст. Более того, в те время за плохую игру могли и побить в раздевалке.

Ответный матч между "Карабахом" и "Динамо" пройдет в четверг, 13 августа.

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