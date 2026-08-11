Трамп предупредил, что преследование Инфантино станет ошибкой

Дональд Трамп и Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино получил солидную поддержку на фоне скандала, следствием которого может стать отставка функционера. В его пользу высказался глава Белого дома Дональд Трамп.

Слова президента США могут изменить расстановку сил в конфликте, который способен изменить мировой футбол, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Белого дома в Truth Social.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино вручают Родри Кубок Мира. Фото: Reuters

АФК, КОНКАКАФ и УЕФА выступили с совместным открытым письмом на фоне продолжающегося конфликта с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Его обвинили в желании сделать футбол коммерческим предприятием с целью обогащения частных инвесторов. Союзы добиваются отставки главы Международной футбольной федерации.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот Truth Social

Трамп на стороне Инфантино

На фоне скандала, который может расколоть мировой футбол, высказался и Дональд Трамп. Президент США в своей социальной сети выступил в поддержку главы ФИФА.

"Даже думать о замене Джанни Инфантино является большой ошибкой. Он же просто великолепен! Только что под его руководством прошел самый успешный чемпионат мира в истории, в четыре раза успешнее любого предыдущего. Если он уйдет, турнир уже никогда не будет настолько прибыльным", — написал Трамп.

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