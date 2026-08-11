Трамп попередив, що переслідування Інфантіно стане помилкою

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно отримав значну підтримку на тлі скандалу, наслідком якого може стати відставка функціонера. На його користь висловився глава Білого дому Дональд Трамп.

Слова президента США можуть змінити розклад сил у конфлікті, який здатний змінити світовий футбол, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис глави Білого дому в Truth Social.

Дональд Трамп і Джанні Інфантіно вручають Родрі Кубок світу. Фото: Reuters

АФК, КОНКАКАФ та УЄФА опублікували спільний відкритий лист на тлі конфлікту, що триває, з президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Його звинуватили в бажанні перетворити футбол на комерційне підприємство з метою збагачення приватних інвесторів. Союзи домагаються відставки голови Міжнародної футбольної федерації.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот Truth Social

Трамп на боці Інфантіно

На тлі скандалу, який може розколоти світовий футбол, висловився й Дональд Трамп. Президент США у своїй соціальній мережі виступив на підтримку голови ФІФА.

"Навіть думати про заміну Джанні Інфантіно — велика помилка. Адже він просто чудовий! Щойно під його керівництвом відбувся найуспішніший чемпіонат світу в історії, у чотири рази успішніший за будь-який попередній. Якщо він піде, турнір уже ніколи не буде настільки прибутковим", — написав Трамп.

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